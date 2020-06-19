Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, koronavirüsle mücadele sürecinde çiftçilerin, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) işlemlerini bekletmek durumunda kaldığını belirterek, “30 Haziran Salı günü sona erecek olan ÇKS başvuru süresi uzatılmalıdır” diye konuştu.

2019 yılında ÇKS başvurusu yapan çiftçi sayısının yaklaşık 2,1 milyon olduğunu belirten Bayraktar, bu yıl sayının 1,2 milyonda kaldığına dikkati çekti. Bayraktar şöyle konuştu: “Her zaman olduğu gibi koronavirüsle mücadele sürecinde de fedakârlık göstererek tarlasında çalışmaya devam eden çiftçilerimiz, salgınla mücadele ederken sofralarımızı eksik bırakmadı. Tarlasında kalarak üretime devam eden çiftçilerimiz, koronavirüs salgını nedeniyle ÇKS işlemlerini ertelemek durumunda kaldı. Başvurunun bitmesine sayılı günler kala, yaşanabilecek yoğunluğun neden olacağı salgının bulaşma riski de göz önüne alınarak başvuru süresi uzatılmalıdır.” Recep Gören-Ankara

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