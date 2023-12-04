Dayatma kabul edilemez

TÜRK-İŞ'e bağlı Belediye İş Sendikası, asgari ücrete ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada; “İktidar ve sözcülerinin bu hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon ortamında yılda tek ücret artışı yapılacağı açıklaması ise Anayasaya, yasalara aykırı olduğu gibi akla da mantığa da aykırıdır. Asgari ücrette yıllık zam dayatması adil ve makul olmadığı gibi eşitlik ilkesine uygun değildir. TÜİK’in çakma enflasyonunun bile aylık yüzde 3-5 arttığı, yıllık enflasyonunun yüzde 70’leri zorladığı, ENAG enflasyonun yıllık yüzde 129’ları aştığı bir ekonomik ortamda yanlış ekonomik politikaların faturaları emekçilerin sırtına yüklenemez. Asgari ücret dahil olmak üzere emek gelirlerinin yıllık değil 6 aylık veya daha kısa sürelerle artış yapılması ülkemizde deneysel ekonomik politikalar sonucu ortaya çıkan yüksek enflasyonun sonucudur” denildi.

Ankara - Anka