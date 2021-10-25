Dolar 10 liraya dayandı

Dün Asya piyasalarında işlemlerin başlamasından kısa süre sonra Dolar/TL kuru 9,85’i aşarak yeni bir rekor kırdı. Euro/TL kuru da 11,46’yı aştı.

Merkez Bankası’nın geçen hafta piyasa beklentilerinin üzerinde bir indirimle politika faizini 200 baz puan düşürerek yüzde 16’ya çekmesinin ardından Türk Lirası’nda değer kaybı hızlanmıştı. Dolar/TL kuru 9,66’yı, Euro/TL kuru ise 11,25’i görmüş; gram altın da döviz kurundaki yukarı yönlü seyirden etkilenerek 561 TL’ye çıkmıştı. Bazı uzmanlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Osman Kavala’nın serbest bırakılması çağrısı yapan 10 ülkenin büyükelçilerinin “istenmeyen kişi” ilân edilmelerini istemesinin de piyasaları olumsuz etkilediğini söylüyor. (Haber Merkezi)

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