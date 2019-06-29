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29 HAZİRAN 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

Domatesin fiyatı tarlalarda 50 kuruşa kadar düştü

29 Haziran 2019, Cumartesi 11:51
Adana'da tarlada fiyatı 50 kuruşa kadar düşen domatesin fiyatı, tüketicilerin yüzünü güldürüyor.

Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Adana'da hasadı süren domatesin fiyatı tarlada 50 kuruşa kadar geriledi.

Verimli topraklarıyla ünlü Çukurovada, yaklaşık 35 bin dönüm alanda ekimi yapılan domatesin hasadı devam ediyor. Kentte yoğun emekle yetiştirilen ve verimiyle yüz güldüren domatesten yaklaşık 300 bin ton rekolte bekleniyor.

Geçen yıl aynı dönemde tarlada 2-3 liradan satılan domatesin bu yıl 50 kuruştan alıcı bulması üreticiyi üzerken vatandaşı sevindiriyor.

"Rekolte çok yüksek"

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, kentte domates hasadının devam ettiğini söyledi.

Domateste rekoltenin iyi olduğunu ifade eden Doğan, "Türkiye'de havaların yağışlı olmasından dolayı ekim geç yapıldı. Havaların iyi gitmesi nedeniyle domateste hastalıklar oluşmadı. Bu nedenle rekolte çok yüksek. Rekoltenin iyi olması nedeniyle fiyatlar aşağı düştü." diye konuştu.

Türkiye'de ve Adana'da domates ekim alanının arttığını vurgulayan Doğan, "Adana'da geçen yıl domates ekim alanı 24 bin dönümdü. Geçen yıl domates para edince bu yıl yüzde 50 artışla 36 bin dekar alanda ekim var. Adana'da bu yıl 300 bin ton domates rekoltesi bekliyoruz." ifadesini kullandı.

AA

Etiketler: Adana, Çukurova, domates, tarım
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