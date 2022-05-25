Döviz ve altında yükseliş sürüyor

Dolar dün gün içinde yükselişini hızlandırarak 16,30 lira seviyesini aştı. Güne 16,14 liradan başlayan dolar, dün saat 11.27 itibariyle 16,34 liradan fiyatlandı.

Euro ise aynı dakikalarda 17,44 lira seviyesinden işlem gördü. Öte yandan altın fiyatları da yükselişe geçti. Gram altın adım adım 1000 lira seviyesine yaklaşırken, dün saat 11.39 itibariyle yüzde 1,10 değer kazandı ve 976 liradan fiyatlandı. Çeyrek altın ise yüzde 1’i aşan kazançla 1596 lira seviyesine yükseldi. Yarım altın da aynı dakikalarda 3192 liradan işlem gördü. Haber Merkezi

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