Dünyada düşüyor, bizde çıkıyor

Geçtiğimiz yıl dünyanın 25 büyük kentindeki konut fiyatlarında keskin bir düşüş yaşandı.

Rapora göre, sadece Zürih ve Tokyo bunun dışında kaldı. Dünyanın en büyük 25 şehrini inceleyen son ‘Küresel Emlak Balonu Endeksi’, gerçek konut fiyatlarının ortalama yüzde 5 düştüğünü ve bu eğilimin devam edeceğini gösteriyor. Rapora göre Paris ve Londra gibi şehirlerde fiyatlarda düzeltmeler yaşandı ancak fiyatlardaki düşüş konuta erişimi önemli ölçüde iyileştirmeye yetmedi. Euronews Türkçe’nin haberine göre, Paris ve Londra’da fiyatların ücretlerden kopuk kalmaya devam ettiğini belirten banka, 60 metrekarelik bir evin satın alınmasının hizmet sektöründeki kalifiye bir çalışan için hala 10 yıllık maaş anlamına geldiğini kaydetti. Bu kopukluk karşısında UBS, faiz oranlarının mevcut yüksek seviyelerde kalması halinde, konut açığı düzelebilse bile fiyatların daha da düşmesinin muhtemel olduğunu söylüyor.

Haber Merkezi