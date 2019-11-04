‘Düştü ama yükselecek’

Enflasyon rakamları açıklandı. TÜİK'in açıkladığı ekim ayı enflasyon rakamlarına göre TÜFE aylık yüzde 2, yıllık 8.55 oldu. Böylelikle 2016 aralık yılından bu yana en düşük yıllık tüketici enflasyonu gelirken, 12 aylık ortalama ise yüzde 16,81 oldu.

Enflasyon, ekim ayında yüzde 2,00, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 10,59, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,55 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 16,81 artış gerçekleşti.Ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,87, yıllık beklenti ise yüzde 8,41 şeklindeydi.Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal enflasyon raporunu açıkladı.Raporda, ‘TL’de oynaklık ekimde dalgalı 3. çeyrekte sakin seyretti. Finansman koşullarındaki iyileşme ve iç talepteki toparlanmaya bağlı olarak tüketici kredileri ivme kazandı. 3. çeyrekte fiyatlama davranışlarına dair göstergeler enflasyonun ana eğiliminde kayda değer iyileşmeye işaret etti.TÜFE’nin ekimde tek hanede kalacağını yılın son sın iki ayında baz etkisi ile bir miktar yükseleceğini öngörüyoruz’denildi.

Okunma Sayısı: 23

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.