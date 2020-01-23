"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 OCAK 2020 PERŞEMBE - YIL: 50

e-ticaret 100 milyarı aşacak

23 Ocak 2020, Perşembe 00:45
Avantajix.com Kurucu Ortağı Güçlü Kayral, “Global indirim kampanyaları, 2019’da e-ticarete milyonlarca yeni müşteri kazandırdı” dedi.

ABD ve Çin merkezli global indirim kampanyalarının etkisiyle milyonlarca yeni müşteri kazanan Türk e-ticaret pazarı, 2020 yılında 100 milyar lirayı aşmayı hedefliyor. Türkiye’nin ilk para iadeli alışveriş sitesi Avantajix.com’un kurucu ortağı Güçlü Kayral, dijital pazar büyüklüğünün, her yıl nisan ayında Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği’nce (TÜBİSAD) açıklanan araştırma ile kamuoyuyla paylaşıldığını bildirdi. 

İndirim günlerinde müşteri sayısında patlama

Sektörün öngörüsünün 2019’da e-ticaret pazarının yüzde 40 büyüyerek 80-85 milyar lira aralığında gerçekleşeceği şeklinde olduğunu kaydeden Kayral, çeşitli global indirim günlerine Türk e-ticaret sitelerinin de aktif şekilde katılmasının, dijital pazara ilgiyi arttırdığını belirterek, “Dijital pazarlarda satışlar 5-10 kat arttı. Sadece 29 Kasım Cuma günü tarihi rekor kırılarak 2,6 milyon farklı kartla internetten ödeme yapıldı. 29 Kasım’da 130 bin farklı kart ilk defa internetten ödemelerde kullanıldı. E-ticaretin kolaylığını ve avantajlarını gören bu yeni kitlelerin sektöre kazandırdığı ivme 2020’de de artarak sürecektir. Büyüme en az 2019’daki kadar olacak, 2020’de pazar büyüklüğü 100-115 milyar lira arasında gerçekleşecektir” dedi. Kayral, özellikle çalışan kadınlar ve gençlerin alışveriş alışkanlıklarında e-ticaret lehine önemli bir değişim olduğunu da  kaydetti. 

İstanbul - Reyhan Keser 

Okunma Sayısı: 187
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bu gidiş nereye?

    İyileştirilmiş parlamenter sistem şart

    Berlin Konferansı Hafter’e yaradı

    e-ticaret 100 milyarı aşacak

    Vergi sistemi çalışana yük

    Manisa'daki deprem İstanbul'da da hissedildi!

    Çin'in Vuhan şehrinde toplu ulaşım askıya alınıyor

    Asya ve Afrika'dan 7 ülkeye daha vize kısıtlaması getirmeyi amaçlıyor

    Kimsesiz yaşlılara telefon hizmeti

    16 bin yalan

    KHK’lıya arsa satmak da yasak

    Bakanlıklar vekâletle yönetiliyor

    Kimse yargıya talimat veremez

    Türkiye'den Kıbrıs Rum kesimine veto

    'Taraftar haklı'

    Erzurumspor, Beşiktaş'ı eleyerek tur atladı

    Rejim ve Rusya'nın İdlib'deki ateşkes ihlalleri artarak devam ediyor

    Çin’de 'yeni koronavirüsü' alarmı!

    Eski tip sürücü belgelerinin değiştirilme süresi hakkında İB'den açıklama

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Bu gidiş nereye?
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Fetret hukuk ve demokrasiyle aşılır
    Genel

    Manisa'daki deprem İstanbul'da da hissedildi!
    Cevher İLHAN

    Hukukun siyasete biatıyla adaletin tahribi
    Genel

    KHK’lıya arsa satmak da yasak
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Hadd-i vasat denilen orta yol
    Risale-i Nur'dan

    İnkâr etmemek başka; iman etmek başkadır
    Abdil YILDIRIM

    Huzur arayan “Huzur”a gelsin
    Genel

    Kimse yargıya talimat veremez

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.