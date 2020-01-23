e-ticaret 100 milyarı aşacak

Avantajix.com Kurucu Ortağı Güçlü Kayral, “Global indirim kampanyaları, 2019’da e-ticarete milyonlarca yeni müşteri kazandırdı” dedi.

ABD ve Çin merkezli global indirim kampanyalarının etkisiyle milyonlarca yeni müşteri kazanan Türk e-ticaret pazarı, 2020 yılında 100 milyar lirayı aşmayı hedefliyor. Türkiye’nin ilk para iadeli alışveriş sitesi Avantajix.com’un kurucu ortağı Güçlü Kayral, dijital pazar büyüklüğünün, her yıl nisan ayında Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği’nce (TÜBİSAD) açıklanan araştırma ile kamuoyuyla paylaşıldığını bildirdi.

İndirim günlerinde müşteri sayısında patlama

Sektörün öngörüsünün 2019’da e-ticaret pazarının yüzde 40 büyüyerek 80-85 milyar lira aralığında gerçekleşeceği şeklinde olduğunu kaydeden Kayral, çeşitli global indirim günlerine Türk e-ticaret sitelerinin de aktif şekilde katılmasının, dijital pazara ilgiyi arttırdığını belirterek, “Dijital pazarlarda satışlar 5-10 kat arttı. Sadece 29 Kasım Cuma günü tarihi rekor kırılarak 2,6 milyon farklı kartla internetten ödeme yapıldı. 29 Kasım’da 130 bin farklı kart ilk defa internetten ödemelerde kullanıldı. E-ticaretin kolaylığını ve avantajlarını gören bu yeni kitlelerin sektöre kazandırdığı ivme 2020’de de artarak sürecektir. Büyüme en az 2019’daki kadar olacak, 2020’de pazar büyüklüğü 100-115 milyar lira arasında gerçekleşecektir” dedi. Kayral, özellikle çalışan kadınlar ve gençlerin alışveriş alışkanlıklarında e-ticaret lehine önemli bir değişim olduğunu da kaydetti.

İstanbul - Reyhan Keser