Ekonomi bir kez daha belirsizlik döneminde

Son yıllarını yüksek enflasyon, artan döviz kuru ve alım gücü düşen toplum kesimlerinin yaşadığı sıkıntıların gölgesinde geçiren Türkiye ekonomisi, bir kez daha ‘belirsizlik’ dönemine adım attı.

Alım gücü erimeye devam ediyor

Son 1 yılda enflasyonla mücadele çabaları eksik bulunsa da, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları tarafından not artışları ile ödüllendirilen Türkiye’de, şimdi tekrar hukuk ve siyaset merkezli yeni bir gerilim dönemi yaşanıyor. Bu durumun ekonomide kalıcı etkilere sebep olması endişesi ise giderek artıyor.

Türk İş Dünyası Konfederasyonu’ndan (TÜRKONFED) yapılan açıklamada, “Hukukun üstünlüğü toplumsal güvencemizdir” denildi.

Koç Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kamil Yılmaz, DW Türkçe’ye yaptığı açıklamada, “Şu an yaşadığımız şey temelde ekonomik değil, siyasî bir kriz. Ancak, ekonomi üzerinde çok ciddi etkileri olacak” değerlendirmesinde bulunuyor.

Haber Merkezi