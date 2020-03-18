Ekonomiyi de vuracak

Pakistan Başbakanı İmran Han koronavirüs salgınının gelişmekte olan ülkelerin ekonomilerine büyük yük getireceği konusunda uyardı.

Pakistan Başbakanı İmran Han, AP’ye verdiği özel mülakatta, virüs salgınının krizden yeni çıkan Pakistan ekonomisini geri dönülmez bir düşüşe sürükleyebileceğini vurgulayarak, “Beni kaygılandıran, yoksulluk ve açlık. Uluslararası toplum, bizim gibi kırılgan ülkeler için borç silme tedbirlerini değerlendirmeli, en azından bize salgınla mücadele konusunda yardımcı olmalı” ifadesini kullandı.

Gelişmekte olan ülkelerin hâlihazırda ekonomik zorluklardan geçtiğini hatırlatan Han, “Yalnızca Pakistan’dan söz etmiyorum. Hindistan, Hint alt kıtası ve Afrika ülkeleri de aynı durumda. Eğer yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yayılırsa, sağlık sistemimizde sıkıntılar olacak. Böyle bir kapasiteye, kaynaklara sahip değiliz.” diye konuştu.