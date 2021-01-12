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13 OCAK 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Emekli asgari ücretin altında

12 Ocak 2021, Salı 18:00
MİLLETVEKİLİ ÖMER FETHİ GÜRER, YÜZBİNLERCE EMEKLİNİN ASGARÎ ÜCRETİN ALTINDA ÜCRET ALDIĞINA DİKKAT ÇEKERKEN, YÜKSEK ENFLASYON VE HAYAT PAHALILIĞININ EMEKLİLERİN HAYAT ŞARTLARINI İYİCE ZORLAŞTIRDIĞINI BELİRTTİ

AHMET TERZİ - ANKARA

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 2021 yılı maaş artışında hayal kırıklığı yaşayan emekliler için 4 ayrı Kanun Teklifinin TBMM Başkanlığında bulunduğunu ve bir an önce görüşüp yasalaşarak emeklilerin nefes almasının sağlanması gerektiğini söyledi.

İntibak düzenlemesi için verdiği kanun teklifinin AKP oyları ile ret edildiğini hatırlatıp intibak düzenlemesi için yeniden kanun teklifi verdiğini belirten Gürer, “Emekliler  açlık sınırı altında bir gelirle yaşam mücadelesi vermektedir. Bu sebeple emeklilerimize dini bayramlarda asgari ücret tutarında ikramiye verilmeli, emeklilerden muayene ücreti, ilaç katkı bedeli ve ilave ücret adı altındaki ödemeler alınmamalı, çalışmak zorunda kalan emeklilerden Sosyal Güvenlik Destek Primi kesintisi yapılmamalı ve yakacak yardımı desteği sağlanmalıdır” dedi. Yüzbinlerce emeklinin asgari ücretin altında ücret aldığına dikkat çeken Gürer, yüksek enflasyon ve hayat pahalılığının emeklilerin yaşama şartlarını iyice zorlaştırdığını belirtti. AKP’nin 13 milyon civarındaki emeklinin yaşadığı sıkıntıları görmezden geldiğine işaret eden CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, onların bir nebze de olsa, rahat bir nefes alabilmelerine olanak tanıyacak Kanun Teklifleri hazırlayıp, TBMM Başkanlığına verdiğini söyledi. 

ASGARÎ ÜCRET TUTARINDA İKRAMİYE  

Gürer, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda değişiklik yapılması talebiyle hazırladığı Kanun Teklifi’nde Ramazan ve Kurban Bayramlarında 1000’er lira olarak verilen bayram ikramiyesi miktarının asgari ücret seviyesine çıkarılmasını istedi. Gürer, ilgili Kanunun ek 18’inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “1.000’er TL” ibaresi “o yıl için belirlenen net asgarî ücret” şeklinde değiştirilmesi gerektiğini belirtti.  

MİLYONLARCA EMEKLİ AÇLIK SINIRININ ALTINDA ÜCRET ALIYOR  

Asgarî ücretin en az 3 bin 100 TL, en düşük emekli maaşının da en az asgarî ücret seviyesinde olması gerektiğine işaret eden Gürer, “Asgarî ücret bugün açlık sınırın çok altında. Yoksulluk sınırı ise açıklanan son asgarî ücretin 3 katından fazla. Böyle bir ortamda açlık sınırının bile yarısı kadar ücret verilen emeklilere en azından hazırladığımız Kanun Teklifleri kabul edilerek, onların hayat standartlarının az da olsa yükseltilmesi sağlanmalıdır. Emeklilere yakacak yardımı verilmesi sağlanmalıdır. Emekli açlıkla mücadele etmek durumuna düşürülmüştür. En düşük emekli aylığı asgarî ücret ile eşitlenmelidir” diye konuştu. 

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