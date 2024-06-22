Emekliler: Aldığımız maaşla geçinmemiz mümkün değil

“Özellikle ilaç katkı payı bizi mahvetti. Zaman geliyor, veremeyecek durumda kalıyoruz. Aldığımız maaşla geçim yapmakta zorlanıyoruz. Bayramda çocuklara harçlık veremiyoruz.”

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, emeklilerle bir araya gelerek yaşadıkları ekonomik zorlukları dinledi. Gürer’e derdini anlatan emekli vatandaş, şunları söyledi: “Bugünün şartlarına baktığımızda, biz ev kirası olarak Ankara, İstanbul ya da metropol şehirlerdeki arkadaşlarımızın ödediği kira bedellerini ödemiyoruz. Biraz daha rahatız. Ancak Türkiye genelinde olduğu gibi biz de emekliler olarak çok zor durumdayız. Bugün çocuklarımızın eline ya da torunlarımızın eline bayram harçlığı olarak 50 lirayı verecek güçte değiliz. Gerçekten 50 lira teklif ettiğimizde de bugün torunlarımız yüzümüze bakıyor. ‘Dede, bu ne?’ Bunu verirken içimiz yanıyor, üzülüyoruz. Daha fazla verecek de gücümüzün olmadığını kabullenmek durumundayız.” Aldıkları maaşla geçinemediklerini belirten emekli vatandaş, şöyle konuştu: “Özellikle ilaç katkı payı bizi mahvetti. Zaman geliyor, veremeyecek durumda kalıyoruz. Aldığımız maaşla geçim yapmakta zorlanıyoruz. Bayramda çocuklara harçlık veremiyoruz. Hayat pahalılığından çok fazlasıyla mustaribiz. Gerçekten biz emekliler olarak, bizi mağdur eden iktidarın bundan sonra daha duyarlı olmasını talep etmek durumundayız. Bizlere iyi hizmet için seçilenlerin, seçilmiş olanların bizi mağdur etmesini kesinlikle kabullenmiyoruz. Aldığımız maaşla geçinmemiz mümkün değil.”

Ankara - Anka