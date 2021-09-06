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7 EYLÜL 2021 SALI - YIL: 52

'En fakir emekliler bizde'

06 Eylül 2021, Pazartesi 23:58
Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) sosyal güvenlik raporuna göre Türkiye, emeklisi en fakir ülkeler sıralamasında yer alıyor.

Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) sosyal güvenlik raporu, dünyada 4,1 milyar kişinin tamamen sosyal güvence koruması dışında olduğunu ortaya koydu. Rapor, sosyal güvenlik kapsamındaki çalışanların ise her geçen yıl daha da yoksullaştığını gösteriyor. Sosyal güvenlik raporunda, ‘seçilmiş’ ülkelerdeki ortalama emekli maaşının o ülkenin yoksulluk sınırına oranı karşılaştırıldı. Sözcü’den Özlem Ermiş Beyhan’ın haberine göre veriler Türkiye’nin ILO’nun emekliler için fakirlik göstergesi olarak belirlediği yüzde 50’lik sınırın çok altında kaldığını gösteriyor. 

Yüzde 50’lik sınırın çok altında

Örneğin, Uganda’da emekli maaşı ülkenin yoksulluk sınırının yüzde 43,5’ine karşılık geliyor. Bu oran Mısır’da yüzde 91,2, Endonezya’da yüzde 56,1, Azerbaycan’da yüzde 46,6, Mozambik’te ise yüzde 32,7’yi buluyor. Türkiye’de ise bu oran sadece yüzde 21,7. Raporda, “Pratikte, bazı ülkelerde sosyal güvenlik destekleri minimum standartlarının da altında kalıyor. Örneğin; birçok ülkede emekli aylıkları, ülkenin yoksulluk sınırının yüzde 50’sinin dahi altında. Bu ülkelerde emekli maaşı ile yaşayan yaşlı kesim, güvence altında olmasına rağmen fakir olarak tanımlanmalıdır” ifadelerine yer verildi.

Etiketler: fakir, emekli
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