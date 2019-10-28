En iyi emeklilik sıralamasında sondan üçüncüyüz

37 ülkeyi kapsayan en iyi emeklilik araştırmasında Türkiye sondan 3. sırada yer aldı.

Zirvede ise Hollanda ve Danimarka bulunuyor. Türkiye sadece Arjantin ve Tayland’ın üstünde yer aldı. Avustralya’da Melbourne Mercer’in her sene hazırladığı Küresel Emeklilik Endeksi’ne bu sene Türkiye de eklendi. Araştırmada 37 ülkenin emeklilik sistemi; yeterlilik, sürdürülebilirlik, dürüstlük ve doğruluk gibi kriterler bakımından mercek altına alındı. Ayrıntılı incelemelerden sonra her ülkenin endeks puanı ortaya çıkarılarak 37 ülkenin sıralaması yapıldı. Zirvede 81 puanla Hollanda yer alırken Danimarka (80,3) az farkla ikinci sırada kendine yer buldu. Bu ülkeleri Avustralya (75,3), Finlandiya (73,6) ve İsveç (72,3) takip etti. Euronews’in haberine göre, listenin sonunda ise 39,4 puan ile Tayland yer aldı. Sondan ikinci sırada 39,5 puan ile Arjantin bulunurken Türkiye ise 42,2 puan ile sondan üçüncü oldu. Türkiye’nin hemen üstünde Filipinler (43,7) ve Meksika (45,3) yer aldı. 37 ülkenin ortalaması ise 59,3 oldu.