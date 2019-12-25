En yüksek asgarî ücret Lüksemburg’da

2019 verilerine göre Avrupa’da aylık asgarî ücretin en yüksek olduğu ülke Lüksemburg olurken, brüt ücretin 2 bin 71 Euro olduğu anlaşıldı.

İkinci sırada yer alan ülke ise bin 656 Euro ile İrlanda iken, üçüncü sırada bin 636 Euro ile Hollanda yer aldı. Listede 27 ülke yer alırken Türkiye’nin sondan 6’ncı sırada yer alması dikkat çekti. Buna karşın en düşük asgari ücretin 211 Euro ile Arnavutluk’ta olduğu kaydedildi.

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