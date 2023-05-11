ENAG: Bütün davaları kazandık

Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), bugüne kadar açılan tüm davaların lehlerine sonuçlandığını açıkladı.

ENAG’dan yapılan açıklamada “ENAG 2020 yılının eylül ayından günümüze kadar enflasyon sepetindeki tüm madde ve ürünlerin fiyat ve fiyat değişimini günlük olarak elde edip, aylık ve yıllık bazda sizlere sunmaktadır. Bunu yaparken TÜİK’in aynı sepet ve ağırlıklarını baz almaktadır. Bu zamana kadar da sürekliliğini sağlamış ve halka gerçek enflasyon verilerini ulaştırmaya gayret etmiştir. Öte yandan sürekli bir şekilde TÜİK tacizine uğramış, defalarca dava edilmiştir. An itibariyle tüm davalar ENAG lehine sonuçlanmıştır” denildi. Haber Merkezi

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