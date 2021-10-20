Enerji krizi fiyatları tetikliyor

Enerji fiyatlarındaki artış ülkemizde de son zamanlarda en çok tartışılan konulardan bir tanesini oluşturuyor.

Enerji politikaları üzerine akademik çalışmalar yürüten Bingöl Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Emrah Akyüz, enerji fiyatlarındaki artışı değerlendirdi. Kış mevsiminin yaklaşmasıyla doğal gaz fiyatlarında artışlar yaşanmaya başladığını, aynı zamanda yoğun bir şekilde motorlu taşıtlarda kullanılan petrol ürünlerinin fiyatlarında da artışların söz konusu olduğunu belirtirken, “Özellikle sosyal medyada hem doğal gaza hem de petrol ürünlerine peşi peşine gelen zamların nedenleri konusunda bilgi kirliliği ya da eksikliğini mevcut. Enerji kaynaklarının fiyatlarında yaşanan artışı anlayabilmek için Türkiye’nin enerji görünümünü ve dünyadaki enerji piyasasındaki gelişmeleri analiz etmek gerekmektedir” dedi.

Döviz kurundaki artış en önemli sebep

Enerji kaynaklarının fiyatlarındaki artışın birinci temel sebebini döviz kurundaki artışların oluşturturduğuna dikkat çeken Akyüz, “Türkiye, enerji ihtiyacının önemli bir kısmını ithalat yolu ile karşılamaktadır. Ülkemizde kullanılan enerjinin yaklaşık olarak % 70’i Rusya, İran ve Azerbaycan gibi ülkelerden karşılanmaktadır. Tükettiğimiz enerjinin sadece % 30’u yerli kaynaklar ile karşılanmaktadır. Türkiye’nin yaptığı enerji ithalatı dolar ve avro gibi yabancı para birimleri ile gerçekleşmektedir. Bu nedenle, döviz kurunun artması demek ithal ettiğimiz enerjinin fiyatının da artması anlamına gelmektedir. Nitekim son zamanlarda döviz kurunda yaşanan yükseliş, ithal ettiğimiz enerjinin fiyatlarının da artması sonucunu doğurmaktadır” diye konuştu. Akyüz, enerji fiyatlarındaki artışın sadece döviz kurlarında yaşanan artış ile açıklanamayacağını, Dünya geneline bakıldığında da bir enerji krizinin yaşandığı söylemenin mümkün olduğunun altını çizdi.

HABER: SEYHAN ŞENTÜRK - İstanbul

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