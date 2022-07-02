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3 TEMMUZ 2022 PAZAR - YIL: 53

Enflasyon düşmeden asgari ücret zammı işe yaramaz

02 Temmuz 2022, Cumartesi 23:54
ASGARİ ÜCRETE YAPILAN ZAM BEKLENTİLERİ KARŞILAMADI. UZMANLAR, ENFLASYON DÜŞMEDİĞİ SÜRECE ASGARİ ÜCRETE ZAM YAPMANIN ÇALIŞANLARI RAHATLATMAYACAĞI GÖRÜŞÜNDE.

HİÇBİR İŞE YARAMADIĞI GÖRÜLECEK

Sabancı Üniversitesi Finans Kürsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, asgari ücretin 5 bin 500 liraya yükseltilmesiyle ilgili olarak “Kasım gibi bu zammın da hiçbir işe yaramadığı görülecek. Dünyanın hiçbir yerinde yapılmayan ekonomi ve para politikası hataları ile ülkenin ne büyük çıkmaza girdiği anlaşılacak” dedi.

İŞVERENE MALİYETİ 7 BİN 603 LİRA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 1 Temmuz’dan itibaren geçerli olacak yeni asgari ücretin açıklanmasının ardından asgari ücret hesabına ilişkin tabloyu paylaştı. Buna göre, asgari ücret aylık brüt 6 bin 471 lira, net 5 bin 500 lira 35 kuruş olarak uygulanacak. Asgari ücretle çalışan bir işçinin işverene maliyeti 7 bin 603 lira 43 kuruş oldu.

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Enflasyon düşmeden asgari ücret zammı işe yaramaz

Prof. Özgür Demirtaş asgari ücreti yorumlarken, “Kasım gibi bu zammın da hiçbir işe yaramadığı görülecek” dedi.

Asgari ücret, önceki gün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 5 bin 500 lira olarak açıklanmıştı. Açıklanan asgari ücretle alakalı bir çok kesimden değerlendirmeler geldi. Onlardan biri olan Sabancı Üniversitesi Finans Kürsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, asgari ücretin 5 bin 500 liraya yükseltilmesiyle ilgili olarak, “Kasım gibi bu zammın da hiçbir işe yaramadığı görülecek” dedi. Ekonomist Özgür Demirtaş, twitter paylaşımında asgari ücrete yapılan yeni zammı değerlendirirken şunları yazdı:

“Bundan aylar önce asgari ücrete yeni bir zam yapılacağını söylemiştim. Hem Sayın Cumhurbaşkanı, hem sayın Bakan HAYIR öyle bir artış gündemimizde YOK diye açıklama yapmıştı. Ben de HENÜZ bilmiyor olsanız bile yapacaksınız demiştim! Bugün yaptılar. Kasım gibi bu zammın da hiçbir işe yaramadığı görülecek. Dünyanın hiçbir yerinde yapılmayan ekonomi ve para politikası hataları ile ülkenin ne büyük çıkmaza girdiği anlaşılacak.Sayıca çok fazla olan asgari ücretli arkadaşlarım da bunu canları yanarak anlayacak. Üzgünüm.”

Prof. Özgür Demirtaş, bu arada, “Yapmadıklarını bırakmadılar, demediklerini bırakmadılar; hakkım kesinlikle helal değildir” ifadelerini de kullandı.

Haber Merkezi

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