Esnaf iş yapamıyor

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde hal esnafı iş yapamamaktan dert yandı.

Esnaf denetim yapılmasını talep ederek, “Eskiden şimdiki satışın 50- 60 katıydı, 100 katıydı belki. Biz burada günlük hiç satmıyorsak 10- 15 ton, 20 ton mal satıyorduk bir günde. Bu hâlde en az 28 dükkan vardı, 28 dükkanın 28’i de faaliyetteydi. Şimdi 7-8 kişi kaldı, 7-8 kişi de can çekişiyor. Böyle giderse ben bile kapatacağım” dedi.

Haldeki ürünleri ucuz olduğu için tercih eden emekli bir vatandaş ise, “Emekli yılan gibi sürünüyor” ifadelerini kullandı. Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde eskiden 28 dükkan bulunan halde şu an az sayıda dükkanın kaldığını ifade eden hal esnafı satışlardan memnun olmadığını, korsan satıcıların ilçeye girdiğini denetim yapılması gerektiğini ifade etti.