Esnafa karşılıksız destek sağlanmalı

Pandemİ dolayısıyla borçların ertelenmesinin esnafa tam çare olmadığını hatırlatan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Esnafımızın derdine tam çare olması için verilen kredilerin yanın sıra borç ertelemelerinin ise faizsiz ötelenmesi gerekiyor” dedi.

Esnafın birçok kalemde olan borçlarının faizsiz olarak ertelenmesi gerek- tiğini vurgulayan Palandöken, “Pandemi de en çok olumsuz etkilenen esnafımızın Temmuz ve Eylül ayı arasında ödenemeyen borçların ertelenmesi çok sevindirici oldu. Fakat düşük de olsa yine faiz olduğu için borç daha yüksek bir borç ile esnafın karşısında duruyor. Pandeminin yeniden artışa geçtiği son dönemde tam anlamıyla verimli bir destek için esnafımızın kredi başta olmak üzere vergi, sigorta, kira ve faturaları yılsonuna kadar ve faizsiz olarak ertelenmeli” diye konuştu.

PANDEMİ OLUMSUZ ETKİLİYOR

Palandöken, son dönemde yeniden Covid-19 pandemi hastalığında artışların görülmesinin esnaf ve sanatkarı olumsuz etkileyemeye devam ettiğini ve esnafın sı- kıntılarının giderilmesinin artık kaçınılmaz olduğunu anlattı. -

Ankara - Ahmet Terzi