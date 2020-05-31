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31 MAYIS 2020 PAZAR - YIL: 51

Esnafın işini kamu yapmasın

31 Mayıs 2020, Pazar 17:00
Esnafın işinin kamu kurumları tarafından yapılmasının doğru olmadığına dikkat çeken TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Birçok yerel yönetim ve kamu kurumu, misafirhane adı ile otelcilik faaliyeti, düğün organizasyonu, meslek edindirme kurslarında el işi ürünleri, giyim eşyası üretimi yapılarak satılıyor. Bunların yanı sıra devlet imkanları ile ucuz ekmek adı altında pasta, simit, börek, et, süt, yoğurt üretim ve satışı gibi faaliyetlerde bulunuyor. Kamu ve yerel yönetimler esnafın yapması gereken işi yapmamalı. Kısıtlı imkânlârı ile stopaj, tabela ve gelir vergisi ödeyen esnafımız bu rekabete maruz bırakılmamalı. Çünkü kamunun görevi rekabet değil denetimdir” dedi.

İstihdama katkı sağlayan esnaf ve sanatkârlara karşı haksız rekabet oluşturulmaması gerektiğini anlatan Palandöken, “Piyasadan ucuz ürün toplayıp, devletten  işgücünü karşılayarak market, otopark, çay bahçesi, taksi işletmeciliği, tanzim satışı adı altında kooperatifler kurularak zincir mağazacılık yapılması gibi birçok konu esnafımızın ekmeğini bölüyor. Hem de bu pandemi döneminde binlerce iş yeri kapalı iken kamu kurum ve kuruluşlarının esnafımızla rekabet etmesi hiç etik değil. Çünkü kamu kurum ve kuruluşlarının görevi ticaret yapmak değil, ticaret yapan küçük esnafa destek olmaktır” dedi. 

Ankara - Fatih Karagöz 

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