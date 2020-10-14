Esnafta 2. dalga endişesi

REM ESNAF BAROMETRESİ’NİN EYLÜL 2020 DÖNEMİ RAPORUNA GÖRE BAKKAL, BÜFE, KÜÇÜK MARKET VE ŞARKÜTERİ GİBİ KÜÇÜK ESNAF, SALGINDA İKİNCİ DALGA KORKUSUNU DAHA FAZLA HİSSETMEYE BAŞLADI.

Küçük esnafın nabzını tutan ‘Türkiye Geleneksel Kanalın Nabzı: REM Esnaf Barometresi’nin Eylül 2020 dönemi sonuçları açıklandı. Rapora göre bakkal, büfe, küçük market ve şarküteri gibi küçük esnaf, salgında ikinci dalga korkusunu daha fazla hissetmeye başladı. Güven Endeksi, Ticaret Endeksi ve Politika Endeksi’nde düşüş yaşandı. Covid-19 salgınında endişeli esnaf oranı yüzde 72’ye ulaşarak salgının yoğun yaşandığı dönemdeki seviyeye yükseldi. Yeni nesil perakende araştırmaları ve perakende analitiği kurumu REM People’ın CEO’su Bülent Peker, “Salgında 2. evre olarak adlandırılan bu dönemde vaka sayılarının 2 dönemdir yüksek seviyede devam etmesi esnafın endişe seviyesinin artmasında etkili oldu. Veriler endişenin gelecek dönemlerde de süreceğini gösteriyor.” dedi. Her ay Türkiye temsili sağlanacak şekilde 650 noktada yapılan ölçümlerle hazırlanan “REM - TT Barometre: Türkiye Geleneksel Kanal Esnafının Nabzı” araştırma panelinin Eylül’20 sonuç raporunda öne çıkan başlıklar ise şöyle:

HAVA SOĞUDU SATIŞLAR AZALDI

Güven Endeksi bir önceki döneme göre 5,6 puan azalarak 14,8’e indi. Covid-19 salgınının uzun bir süre daha devam edeceği inancı ve ekonomiye yönelik beklentiler bu düşüşte etkili oldu. Ticaret Endeksi, 8,2 puan düşüşle 21,6 olarak gerçekleşti. Mevsim sıcaklıklarının düşmeye başlamasına bağlı olarak gazlı-gazsız içecekler, paket su ve dondurma kategorisindeki anlamlı seviyede azalış endeksi olumsuz etkiledi.

TERÖRÜN AZALMASINDAN MEMNUNLAR

Politika Endeksi bir önceki döneme göre 2,3 puanlık düşüşle 32,3 oldu. Merkezi yönetimin sağladığı hizmet ve politikalar esnafın yüzde 38’inde destek gördü. Milli savunma ve askeri alandaki hamlelerle birlikte terör olaylarının azaltılması olumlu bulunsa da ekonomik şartlar düşüşte etkili oldu. Ayrıca, ekonomik alanda alınan tedbirler ise yüzde 24 oranında destek görülürken bir önceki döneme göre nispeten azaldı.

ENDİŞE ARTIYOR

Covid’19 salgını geleneksel kanal esnafının yüzde 72’sinde endişe oluşturdu ve salgının yoğun yaşandığı dönemdeki seviyeye yükseldi. Salgında 2. evre olarak adlandırılan bu dönemde vaka sayılarının 2 dönemdir yüksek seviyede devam etmesi ve salgının başında olduğu gibi toplumsal tedbirlerin alınmaması esnafın endişe seviyesinin artmasında etkili oldu.

ASLAN ÖZDEMİR - İSTANBUL

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İşsizlik Sigorta Fonu eriyor

Koronavirüs salgını kapsamında kısa çalışma ödeneğiyle çalışanların sayısı 1 milyon olurken, Nisan ayından bu yana ayda 1178 TL’lik nakdi ücretle ücretsiz izne çıkarılan kişi sayısı 2 milyonu geçti. Hürriyet’in haberine göre, İşsizlik Sigortası Bülteni’ndeki veriler iş piyasasında ücretsiz izne çıkarılan kişi sayısındaki artışı gösterdi. Buna göre ağustos ayında 1 milyon 302 bin 755 kişi kısa çalışma ödeneğinden ücretini alırken, eylül ayında bu rakam 1 milyon 24 bin 377 kişiye geriledi. Ödeme miktarı ise 2 milyar 42 milyon TL’den 1 milyar 575 milyon TL’ye indi. Kısa çalışma ödeneğinden hala yaz sezonunda olan ve aslında yoğun çalışan turizm ve ulaştırma gibi sektörlerin yararlandığı kaydedildi.

Normalleşme de İşsizlik sigorta fonundan

Kısa çalışmadan çıkan işverenlere ‘normalleşme’ döneminin başladığı aydan itibaren 90 günü geçmemek şartıyla, işçi ve işveren prim ödemeleri işsizlik sigortası fonundan karşılanıyor. 1 Ağustos’tan itibaren 159 bine yakın işverene 1.2 milyonu aşkın çalışan için bu destek verildi ve toplam tutar 950 milyon lira oldu. Böylece kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği ve işsizlik maaşı ödemelerinin yapıldığı İşsizlik Sigorta Fonu, eylül ayında 109 milyar TL’ye geriledi. Fon dokuz ayda 21 milyar TL erimiş oldu.