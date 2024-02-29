Et fiyatları nereye?

Geçen yıldan bu yana ikiye katlayan et fiyatlarındaki yükseliş sürüyor. 500 liranın altında kıyma ve kuşbaşı bulmak oldukça zorlaştı. Bazı ürünlerin kilosu ise bin lirayı aştı.

Et altın gibi oldu

120 kilogram etten 25 kilograma

NTV’den Özgür Yılmaz’ın haberine göre İstanbul Kasaplar Odası Başkanı Aydın Tüfekçi, “Son 15 günde iki defa zam geldi. 60 lira ile 85 lira arasında kuzuya zam geldi, dana da yüzde 10 gibi bir zam gördü. Son bir yılda yüzde yüze yakın bir zam gördük ve devam edecek” dedi. Et fiyatlarındaki artışın birçok nedeninin olduğu belirtilen habere göre, önemli neden enflasyonla birlikte maliyetlerin de artması ancak tek neden bu değil. Ankara Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Sedat Akbulut, “Bundan iki yıl önce 25-30 kilogram süt veren anaç hayvanlarımız kesime gitti ve besihanelerimiz yüzde 20-30 oranında üretimlerini azaltmaya gittiler. TÜİK verilerine göre ülkemizin hayvan varlığı son 6 yılın en alt seviyesindedir geçen yıla göre 4,3 milyon baş azalmış durumdadır yani şu anki kırmızı et fiyatlarının artışı sadece maliyet odaklı değil hayvan varlığımızın azalması ve kırmızı et üreticimizin besilik hayvanana ulaşamamasıdır” dedi.

Haber Merkezi