Fakir ülkeler borç batağında

Dünya Bankası, ülkelerin kamu ve özel sektöre olan borçları ile gelecek yıla kadar yapmaları beklenen borç ödemelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı Uluslararası Borç İstatistikleri 2021 raporunu yayımladı.

Raporda, daha fazla borç şeffaflığına duyulan âcil ihtiyaca cevap olarak, raporun yaklaşık 70 yıllık tarihinde dış borç hakkında her zamankinden daha ayrıntılı ve daha ayrıştırılmış veriler sunduğu belirtildi. Kovid-19 salgınının başlangıcından önce kamu borcu seviyelerinin halihazırda arttığı hatırlatılan raporda, özellikle dünyanın en yoksul ülkelerinin çoğunda endişe kaynağı olduğu aktarıldı. Raporda, G20’nin Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) çağrısına cevap vererek, Kovid-19 salgınından etkilenen en yoksul 73 ülkeye yardımcı olmak amacıyla Nisan ayında Borç Servisini Askıya Alma Girişimi’ni onayladığı hatırlatıldı. Dünya Bankası raporunda, Borç Servisini Askıya Alma Girişimi kapsamındaki ülkelerin toplam dış borcunun 2019’da bir önceki yıla göre yüzde 9,5 artarak 744 milyar dolara yükseldiği kaydedildi. AA

Okunma Sayısı: 171

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.