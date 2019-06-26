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26 HAZİRAN 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Geçim şartları zorlaştı

26 Haziran 2019, Çarşamba 17:22
Türk-İş Araştırmasına göre gıda harcaması tutarı yılbaşına göre 126 lira ve bir önceki yılın aynı ayına göre 353 lira arttı. Asgarî ücret dikkate alındığında, çalışanların içinde bulunduğu geçim şartlarının olumsuzluğu ortaya çıktı.

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), Haziran ayı açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasına göre, dört kişilik ailenin açlık sınırı 2,067 lira, yoksulluk sınırı 6,733 lira, evli olmayan-çocuksuz bir çalışanın “yaşama maliyeti” ise 2,559 lira oldu. 

TÜRK-İŞ Araştırmasının Haziran 2019 ayı sonucuna göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 2,067.17 lira, gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 6,733.44 lira ve evli olmayan-çocuksuz bir çalışanın “yaşama maliyeti” ise aylık 2,558.94 lira olarak hesaplandı.

TÜRK-İŞ açıklamasında, “Hesaplanan bu tutarlar ile bekar bir işçi için aylık net 2,020 lira olarak belirlenmiş asgarî ücret dikkate alındığında, çalışanların içinde bulunduğu geçim şartlarının olumsuzluğu ortaya çıkmaktadır. Enflasyonda görülen yükselme, özellikle aile bütçesinde önemli yeri olan gıda maddesi fiyatlarında son dönemde yaşanan artış, başta çalışanlar olmak üzere dar ve sabit gelirli kesimlerin yaşama şartlarını olumsuz etkilemektedir. Ancak mevsim şartlarının etkisiyle bu ay sebze-meyve fiyatlarında görülen gerileme gıda için yapılması gereken harcama tutarını olumlu etkiledi ve bir önceki aya göre yapılması gereken harcama 57 lira azaldı. Sebze-meyve fiyatları geçen ay düzeyinde kalsaydı, mutfak harcamasında azalma yerine artış söz konusu olacaktı.” değerlendirmesine yer verildi.

6 ayda bin 149 artış

Gıda harcaması tutarı yılbaşına göre 126 lira ve bir önceki yılın aynı ayına göre 353 lira arttığı belirlenen araştırmada, ailenin yapması gereken toplam harcama tutarı ise son altı ayda 410 lira, son bir yılda ise 1,149 lira arttığı ortaya çıktı. TÜRK-İŞ’in verileri temel alındığında “mutfak enflasyonu”ndaki değişim 2019 Haziran ayında şöyle açıklandı: “Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin “gıda için” yapması gereken asgarî harcama tutarı bir önceki aya göre yüzde 2.67 azaldı. Yılın ilk altı ayı sonunda fiyatlardaki artış yüzde 6.49 oldu. Gıda enflasyonunda son on iki ay itibariyle artış yüzde 20.58 oldu. Yıllık ortalama artış yüzde 22.64 oldu.”

Etiketler: asgari ücret
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