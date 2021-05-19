ÜNİVERSİTE MEZUNU GENÇLERİN YARIDAN FAZLASI BİR SENEYİ AŞKIN SÜREDİR İŞ ARIYOR, AMA BULAMIYOR.

% 84: İMKÂN OLSA DIŞARI GİDERİM

İstanbul Planlama Ajansının anketi: Gençlerin % 83.2’si bir tanıdığı olmadan iş bulmanın zor olduğunu; % 73.8’i çalışmadığı için ailesine ve yakın akrabalarına karşı kendini mahcup hissettiğini, % 84.6’sı imkânı olsa yurt dışına gideceğini söylüyor.

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Gençlerin % 58.6’sının üniversitede okuduğu bölümle alâkalı bir iş bulabileceğine dair ümidi yok. Bu oran, iletişim fakültesi mezunlarında % 75.8, edebiyat fakültesi mezunlarında % 64.3, iktisadî ve idarî bilimler mezunlarında % 63.8.

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Gençler işsiz ve ümitsiz

İstanbul Planlama Ajansı’nın raporuna göre, gençlerin bir çoğu iş bulamazken, iş bulma ümidini de kaybediyor.

İstanbul Planlama Ajansı’nın İstanbul’daki genç işsizliğin durumunu ortaya koyan ‘Üniversite Mezunu Ev Gençleri Araştırması‘ raporuna göre gençlerin yarısından fazlası bir seneyi aşkın süredir iş arıyor; bulma umutları düşük.

Gençler mutsuz ve kaygılı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki İstanbul Planlama Ajansı üniversite mezunu gençlerle yaptığı anketi rapor haline getirdi. Rapordan dikkat çekici veriler şöyle: Ankete katılan gençlerin yüzde 34,3’ü bir senedir, yüzde 65,7’si bir seneden uzun bir süredir iş aradığını söyledi. Yüzde 29,6, bir sene içerisinde, yüzde 70,4 bir seneden daha uzun bir süre içerisinde iş bulabileceğini düşünüyor. Katılımcılara şu an işsiz olma nedenleri sorulduğunda, yüzde 87,3’ü önemli yerlerde tanıdıklarının olmamasına, yüzde 83,8’i Türkiye’de fırsat eşitliği bulunmamasına, yüzde 39,6’sı ise kriterlerine göre iş bulunmamasına bağladı.

GENÇLER İş bulamayacağını düşünüyorlar

Yüzde 83,2’si bir tanıdığı olmadan Türkiye’de iş bulmanın zor olduğunu; yüzde 73,8’i çalışmadığı için ailesine ve yakın akrabalarına karşı kendini mahcup hissettiğini belirtti. Yarısından çoğu mezun olduğu bölümle ilgili iş bulamayacağını düşünüyor. Yüzde 58,6’sının üniversitede okuduğu bölümle alâkalı bir iş bulabileceğine dair umudu yok. Bu oran, iletişim fakültesi mezunlarında yüzde 75,8, edebiyat fakültesi mezunlarında yüzde 64,3, iktisadî ve idarî bilimler mezunlarında ise yüzde 63,8. Katılımcılardan hali hazırda yüksek lisans eğitim alanların oranı yüzde 15,7. Yüzde 50,8’i akademik kariyer yapma, yüzde 54’ü iş bulma imkanını, yüzde 49,2’si kendini gerçekleştirme ve yüzde 15,9’u ise boş kalmamak amacıyla yüksek lisans yapıyor.

Yüzde 84,6’sı yurt dışında çalışmak istiyor

Diken’in haberine göre, yüzde 84,6’sı imkânı olsa yurt dışında çalışmak istiyor. Bu oran, erkeklerde yüzde 87,2, kadınlarda yüzde 82,5. Yurtdışında çalışılmak istenilen ülkelerden yüzde 24.5 ile ilk sırada yer alan Almanya’yı, Kuzey ülkeleri, Britanya, Kanada ve ABD takip etti. Katılımcılara yöneltilen “Aylık en az ne kadar maaşla çalışmayı kabul edersiniz?” sorusu verilen cevaplar doğrultusunda gençlerin aylık ortalama 3 bin 513 liraya çalışmayı kabul edecekleri görüldü. Yüzde 9,6’sı, 5 bin liradan daha düşük, yüzde 26,9’u ise asgarî ücret ve daha düşük bir ücret karşılığında çalışabileceğini söyledi. Yüzde 6,.5’i Türkiye ekonomisinin yakın dönemde kötüleşeceğini, yüzde 2,.9’u değişmeyeceğini, yüzde 7,6’sı ise iyileşeceğini düşündüğünü ifade etti.

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TÜİK: 4 milyon işsiz var

Türkiye İstatistik Kurumu, Ocak-Mart dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre, mevsim etkisinden arındırılmamış işsizlik oranı bu dönemde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 0,1 puan azalarak yüzde 13,5’e geriledi. İşsiz sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 89 bin kişi artarak 4 milyon 277 bin kişi oldu. Mevsim etkilerinden arındırılmamış istihdam, bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla 0,3 puan artarak yüzde 43,3’e çıktı. İstihdam edilenlerin sayısı 692 bin kişi arttı ve 27 milyon 391 bin kişiye yükseldi. İş gücüne katılma oranı Ocak-Mart döneminde geçen yılın aynı çeyreğine göre 0,3 puan artarak yüzde 50 oldu. İş gücüne katılan sayısı 781 bin kişilik artışla 31 milyon 668 bin kişi olarak gerçekleşti. Ankara - aa