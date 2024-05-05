Sanayi ve inşaatta eleman sıkıntısı büyüyor

Sanayide ve inşaatta eleman sıkıntısı had safhaya çıktı. Kaynakçılar 100 bin, tornacılar 70 bin liranın üzerinde maaş alıyor. Ücretler dolar bazında zirveye çıktı. Günlük yevmiye 3 bini geçti.
Kaynakçı işçi 100, mühendis 60 bin lira maaş alıyor
Sabah’ın aktardığına göre; Sanayi ve inşaat sektörleri başta olmak üzere, özellikle kaynakçı bulunamaması, işleri durma noktasına getirdi. Kaynakçı maaşları 100 bin liranın üstüne çıkarken, aynı sektörde çalışan mühendislerin maaşı 50-60 bin lirada bulunuyor. Torna ustasının maaşı 70 bin liraya çıktı. VASIFLI CNC operatörü, kaynakçı, tornacı kalfalar asgari ücretin iki katı, ustalar ise 3-4 katı maaş alıyor. Yani ustanın maaşı 60-70 bin TL’yi buluyor. Ancak o parayı versek de çalıştıracak eleman bulamıyoruz. Alttan eleman gelmiyor. Yeni nesil istemiyor. Aşağıdan gelen yeni nesil özellikle 1995 sonrası doğanlar, sanayide olmak istemiyor.