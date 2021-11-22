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23 KASIM 2021 SALI - YIL: 52

Gıda fiyatları uçuyor

22 Kasım 2021, Pazartesi 22:33
TÜRK LİRASININ DEĞERİNİN SERBEST DÜŞÜŞE BIRAKILMASI DİĞER FİYATLARIN YANI SIRA TEMEL GIDADA FİYATLARINDAKİ ARTIŞI DA HIZLANDIRDI. TEMEL GIDA FİYATLARINDA, BU YILIN İLK 11 AYLIK DÖNEMİNDE YÜZDE 46,2, SON BİR YILLIK DÖNEMDE İSE YÜZDE 51 ORANINDA ARTIŞ YAŞANDI.

Bİrleşİk Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık, enflasyon yükselirken faiz oranları indirilerek Türk lirasının değerinin serbest düşüşe bırakılması diğer tüketim mallarının fiyatlarını olduğu gibi gıda fiyatlarında artışı da hızlandırdığını, Kasımda gıda fiyatlarında bir önceki aya göre yüzde 8 oranında artış yaşanırken, son bir yıllık artış ise yüzde 51’i bulduğunu söyledi.

Birleşik Kamu-İş Konfede- rasyonun Ar-Ge birimi KAMUAR’ın, fiyatlarını Ankara’daki pazar ve marketlerden düzenli olarak derlediği ve halkın en fazla tükettiği 76 gıda maddesinden oluşan bir sepeti esas alarak yaptığı “halkın enflasyonu” araştırmasının Kasım 2021 sonuçları açıklandı. Araştırmayla, gelirinin büyük bölümünü gıdaya ayırmak zorunda olan ve enflasyona karşı herhangi bir koruması bulunmayan, sabit gelirlilerin, ücretlilerin ve yoksulların yaşadığı gerçek enflasyonun boyutunun tahmin edilmesi amaçlanıyor.  

AYLIK FİYAT ARTIŞI 

Temel gıda fiyatlarında bu yıl Ocak ayında yüzde 3,6, Şubatta da yüzde 2,8, Martta yüzde 2,5, Nisanda da yüzde 2,3, Mayısta yüzde 1,8 ve Haziranda yüzde 1,1, Temmuzda yüzde 4,2, Ağustosta yüzde 3,5, Eylülde ise yüzde 2,1, Ekimde yüzde 7 oranında artış yaşanmıştı. Türk lirasının yüzde 15’ten fazla değer kaybettiği Kasım ayında gıda fiyatlarındaki enflasyon fırtınası da yüzde 8 oranıyla devam etti. Dar ve sabit gelirlilerin satın alma gücü zamlar karşısında aydan aya mum gibi eriyor. 

YILLIK DEĞİŞİM 

Gıda fiyatlarında yıllık olarak ise (Kasım 2020’ye göre) yüzde 51 oranında artış gözlendi. Bu yıl Kasımda geçen yılın Ekim ayına göre ekmek, un, bulgur, makarna fiyatlarında yüzde 45,7, et-balık fiyatlarında 37,6, süt ve süt ürünleri ile yumurta fiyatlarında yüzde 41,5 oranında artış oldu. Bir yıl öncesine göre yağ fiyatları yüzde 39,6 oranında arttı. Meyve fiyatları yüzde 89,2, sebze fiyatları ise yüzde 79,4 oranında artış gösterdi. Bakliyat fiyatları son bir yılda yüzde 25,9, diğer gıda fiyatları ise yüzde 34,3 oranında zamlandı. 

Ankara - Ahmet Terzi

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