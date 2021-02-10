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10 ŞUBAT 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Gıda israfı bütün dünyanın gündemi

10 Şubat 2021, Çarşamba 17:56
Tarım ve Orman Bakanlığı, israfın önlenmesinin sadece Türkiye için değil uzun zamandır bütün dünya için de en önemli gündem maddesi olduğunu bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, iklim değişikliği ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle giderek artan gıda ihtiyacı açısından israfın önlenmesinin sadece Türkiye için değil uzun zamandır bütün dünya için de en önemli gündem maddesi olduğunu bildirdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, günümüzde derinleşen gıdaya ulaşma imkanının Türkiye’yi de etkileyeceği ifade edildi.      

Bunun yanında arz-talep dengesi bakımından dünyada en güçlü duruşu sergileyen Türkiye’nin, Tarım ve Orman Bakanlığının aldığı tedbirlerle arz anlamında bir sıkıntı yaşamadığının vurgulandığı açıklamada, bu kapsamda gıda israfına yönelik gerçekleşen farkındalık faaliyetlerinin bütün kesimleri kapsadığı ifade edildi.      

Açıklamada, Türkiye’nin en önemli küresel sorunlardan biri olan gıda kayıp ve israfıyla mücadelede dünyadaki en iyi modellerden birini hayata geçirdiği kaydedilerek, şu ifadelere yer verildi: “Türkiye’de 2018’de 18,8 milyon ton gıda çöpe atıldı. Toplam çöplerin arasında gıda atığının oranı yüzde 54,6 düzeyinde. Ülkemizde gıda sektörünün cirosunun 500 milyar lira olduğu göz önünde bulundurulduğunda, gıda kayıp ve israfındaki yüzde 2’lik bir azalma yıllık 10 milyar lira tasarruf demektir. Diğer bir anlatımla Türkiye’de gıda israfını yüzde 2 azaltabilmek 295 bin ailenin 1 yıllık asgarî geçimini sağlayacak.” 

Üretilen gıdanın üçte biri çöpe gidiyor      

Dünyada 821 milyon kişinin açlıkla mücadele ederken, her yıl üretilen gıdanın üçte birinin çöpe atıldığına işaret edilen açıklamada, “İklim değişikliği ve salgın sebebiyle giderek artan gıda ihtiyacı açısından israfın önlenmesi sadece Türkiye için değil uzun zamandır bütün dünya için de en önemli gündem maddesi.” değerlendirmesinde bulunuldu.  Açıklamada, gıda israfının göz ardı edilemeyecek kadar önemli bir konu olduğu ifade edilerek, şunlar kaydedildi: “İsraf edilen gıdayı üretmek için gerekli ekili alan Çin’in yüzölçümü kadardır. Gıda israfının küresel sera gazındaki payı yüzde 6’dır. Gıda israfı bir ülke olsaydı, sera gazı üretiminde Çin ve ABD’den sonra gelen 3. ülke olurdu. 2050 yılında dünya nüfusunun 10 milyara ulaşacağı tahmin edilmektedir. Bu nüfusu besleyebilmek için, mevcut gıda üretiminin yüzde 60 oranında arttırılması gerekmektedir.”  

Ankara - aa

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