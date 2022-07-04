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4 TEMMUZ 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Gittikçe fakirleşiyoruz - Dış ticaret açığı yüzde 136 arttı

04 Temmuz 2022, Pazartesi 00:45
İKTİDARIN RAKAMLARLA OYNAMASI EKONOMİDEKİ SIKINTILARIN ÜSTÜNÜ ÖRTMEYE YETMİYOR. EKONOMİ UZMANLARI DIŞ DİCARET AÇAĞINA DİKKAT ÇEREKEK, EKONOMİNİN DAHA DA KÖYÜYE GİTTİĞİNE İŞARET EDİYORLAR.

SIKINTILAR ÇOK FAZLA

Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu,  “Ekonomi gittikçe kötüye gidiyor, sıkıntılar çok çok fazla, ülke ekonomisi iyi değil. Çok önemli bir veridir dış ticaret verileri. Geçen sene ilk beş ayda 18 milyar dolar dış ticaret açığı vermişiz. Bu sene 43 milyar doları geçmiş. Başka bir rakama bile gerek yok. Bakın, 18 milyar dolar, 43 milyar dolar; çok büyük bir artış var, yüzde 136'lık bir artış var” dedi.

DIŞ TİCARET AÇIĞINDA REKOR

Prof. Dr. Veysel Ulusoy,  “Dış ticaret açığının döviz kuru ile olan sıkı ilişkisinin kredi piyasası ile birleştirilmesi sonucunda dış ticaret açığının nerelere ulaştığını iyi sentezlememiz gerekiyor. Dış ticaret açığı mayıs ayında yüzde 155 arttı... Diğer bir ifadeyle geçen yılın mayıs ayında 4 milyar 156 milyon dolar olan dış ticaret açığı 10 milyarı geçerek bir rekora imza attı" dedi.

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Gittikçe fakirleşiyoruz

Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, “Ekonomi gittikçe kötüye gidiyor, sıkıntılar çok çok fazla, ülke ekonomisi iyi değil” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, “Ekonomi gittikçe kötüye gidiyor, sıkıntılar çok çok fazla, ülke ekonomisi iyi değil. Çok önemli bir veridir dış ticaret verileri. Geçen sene ilk beş ayda 18 milyar dolar dış ticaret açığı vermişiz. Bu sene 43 milyar doları geçmiş. Başka bir rakama bile gerek yok. Bakın, 18 milyar dolar, 43 milyar dolar; çok büyük bir artış var, yüzde 136’lık bir artış var. Diğer ekonomi verileri, makro büyüklükler zaten sıkıntılı” dedi.

Kuşoğlu, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen ‘Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda Ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu Teklifi’nin görüşmelerinde konuştu.

Enflasyon patladı

Geçen yıl yıl eylül ayında politika faizinin ve enflasyonun yüzde 19 olduğunu anımsatan Kuşoğlu, “Tutuldu, durup dururken bir politika değişikliğine gidildi; ‘ihracatı artıracağız, cari fazla vereceğiz’ dendi. ‘Faizler düşürülecek, şimdiye kadar yaptıklarımız yanlışmış’ denildi. Birdenbire faizler, gösterge faizleri düşürüldü, beş ayda ve enflasyon da patlatıldı. Şimdi gelinen noktada da ne kadar sıkıntılı olduğumuzu görüyorsunuz” diye konuştu. Türkiye’nin ekonomik güçsüzlükten dolayı dış politikada da güçsüz kaldığını belirten Kuşoğlu, “Bu, beka sorunudur, gittikçe buna doğru gidiyor. Bunları anlamak, görmek, buna göre tedbir almak lazım. Bunlar bizim sorumluluğumuzdur, dördüncü yılımızda bu değerlendirmeyi yapmak zorundayız” dedi.

İharacat artsa ne olur, yoksullaşıyoruz

Prof. Dr Veysel Ulusoy, Cumhuriyet’teki bugünkü yazısında, “Dış ticaret açığı mayıs ayında yüzde 155 arttı... Diğer bir ifadeyle geçen yılın mayıs ayında 4 milyar 156 milyon dolar olan dış ticaret açığı 10 milyarı geçerek bir rekora imza attı. Kötü mü? Nereden baktığınıza bağlı ama Türkiye ekonomisi için son bir kaç yılda nereden bakarsanız bakın bu veri bir uyarı niteliğinde. Nedeni aslında çok açık... Aynen işsizlik ve istihdam yaratamama gibi unsurlarda olduğu gibi dış ticaret açığı üretimle desteklenmeyen yapışkan bir özelliğe büründü. Artık yapısal bir soru haline büründü açıkça...” dedi.

Ankara - anka

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