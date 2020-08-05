Gümüş altını solladı

Dünya genelinde ekonomik aktivitenin dip yapmasına sebep olan Covid-19 salgını, yatırımcıları güvenli liman varlıklara yönlendirdi.

Altın fiyatı tüm zamanların en yüksek seviyesini görürken, bu süreçte en çok değer kazanan kıymetli metal gümüş oldu. Dolar endeksindeki değer kaybı, altın ile birlikte tüm değerli metallere olan talebi arttırırken, bu dönemde gümüşün getirisi altını geride bıraktı. Gümüşün ons fiyatı temmuzda yüzde 34 değer kazanarak 26 dolara çıktı. Aralık 1979’dan bu yana en yüksek artış olduğu ifade ediliyor. Altının ons fiyatı ise, Temmuzda yüzde 11 değer kazandı.

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