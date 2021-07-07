Haftada 4 gün çalışma verimi arttırıyor

İzlanda’da haftada 4 gün çalışma denemesi ispatlandı. Aileler haftada 4 gün çalışma düzeninin aile hayatlarına olumlu yansıdığını söylüyor.

İzlanda’da yapılan bir araştırma, haftada 4 gün çalışma düzeninin, hem çalışan hem de hizmet sunumu açısından daha faydalı olduğunu ortaya koydu. Ülkenin iş gücünün yüzde 1’ini oluşturan 2 bin 500 kamu personeli, 2015 ila 2019 yılları arasında pilot uygulamaya katılarak, haftada 40 saat yerine 35-36 çalıştı, maaşlarında ise kesintiye gidilmedi. Euronews’deki habere göre uygulamayla ilgili 4 Temmuz’da yayınlanan raporda, kısa çalışma saatlerinin üretimde veya sunulan hizmette aksamaya yol açmadığı, çalışanların stres seviyesini düşürüp verimliliğini arttırdığı yazdı. Söz konusu denemeler sonucunda ülkede çalışma düzeni de büyük oranda değişti. 2021 yılında İzlandalı çalışanların yüzde 86’sı ya maaşları etkilenmeden daha kısa süreli mesai yaptı ya da buna imkan tanıyan sözleşmelere imza attı.

İş-hayat dengesini iyileştiriyor

İzlanda’daki Sürdürülebilirlik ve Demokrasi Derneği (Alda) ve İngiltere’deki Autonomy adlı düşünce kuruluşlarının yayımladığı ortak analizde, “Ülkedeki denemeler çalışma saatlerinin azaltılmasının, hizmet sunumuna olumsuz yansıyacağı kanısını yıkıyor” denildi. Denemeler, iş yerinde daha az vakit geçirmenin iş-hayat dengesini iyileştirdiğini, katılımcıların ailelerine ya da hobilerine daha çok vakit ayırabildiğinden hayatlarının da olumlu yönde değiştiğini ispatladı.

İzlandalı çalışanların çoğu için ücret ve şartları toplu olarak müzakere eden İzlanda sendika federasyonları, çalışma saatlerinin azaltılmasını müzakere etmeye başladı. Kısa çalışma saatlerinin çevrenin de yararına olabileceği tartışılıyor. Kısa mesai için kampanya yürüten İngiltere merkezli bir STK’nın raporuna göre, haftada 5 yerine 4 gün çalışmak, ülkenin karbon ayak izini 2025’e kadar yüzde 21,3 oranında azaltabilir. Geçmişte yapılan bir araştırmada Avrupa’da haftalık ortalama çalışma saatinin en uzun olduğu ülke Türkiye çıkmıştı.