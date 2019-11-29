Halkın enflasyonu yükselmeye devam ediyor

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık, halkın en yoksul kesiminin gelirinin büyük bölümünü ayırmak zorunda olduğu gıda harcamalarındaki artış Kasım ayında yeniden hızlandığını belirterek, “Kasımda yüzde 3,8 oranında artan gıda fiyatlarında son bir yılda yaşanan artış ise yüzde 38,9’u buldu” dedi.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonun Ar-Ge birimi KAMUAR’ın, Ankara’daki pazar ve marketlerden fiyatlarını her ay düzenli olarak derlediği ve halkın en fazla tükettiği 77 gıda maddesinden oluşan bir sepeti esas alarak yaptığı “halkın enflasyonu” araştırmasının Kasım ayı sonuçları açıklandı. Araştırmaya göre söz konusu sepet için harcanan para Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 3,8 oranında artarken, yılın ilk 11 aylık döneminde yüzde 36,3 son bir yıllık dönemde ise yüzde 38,9 oranında arttı. Ankara - Recep Gören

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