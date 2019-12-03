Hassan Tekstil’den büyük yatırım

Faaliyetlerine 1939 yılında vatka imalatıyla başlayan Hassan Group, başta otomotiv ve hijyen olmak üzere, beyaz eşya, mobilya, yapı ve inşaat sektörlerine 9 farklı lokasyonda dokusuz tekstiller üretimi gerçekleştirirken diğer yandan büyük yatırımlar yapıyor.

Hizmet verdikleri en büyük sektörün otomotiv olduğunu belirten Hassan Tekstil Genel Müdürü Ahmet Şişman, “Sanayideki dijital dönüşüme uygun olarak dizayn edilen bu yeni hat yatırımımız, şimdiye kadar Grup içinde yapılan en büyük yatırım oldu ve bu sayede otomotiv sektöründe mevcut eski hatlarımızda sınırlı kapasite ile ürettiğimiz motor izolatörü ürünleri üretimini yıllık 74 milyon araca ürün sağlayacak seviyeye çıkardık. Bizim için gurur veren ise; yeni yatırımımızı devreye aldıktan sonra 60 adet müşteri numunesi çalıştık ve bunların 56’sı ilk denemede üretim onayı aldı. Bu başarımız sayesinde sektördeki bilinirliğimiz ve itibarımız da arttı. Şu anda devam eden mevcut projelerimize örnek olarak Mercedes, BMW, Ford, Toyota, Renault, Hyundai, Honda, Porsche, Nissan, Peugeot ve Dacia’yı sayabiliriz. Bununla birlikte 2020 yılında da ilave olarak Tesla, Jaguar ve Volkswagen’in de dahil olmasını bekliyoruz” dedi.

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