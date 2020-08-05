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6 AĞUSTOS 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

Hukuk normalleşmeden ekonomi toparlanmaz

05 Ağustos 2020, Çarşamba 22:00
Bedelli askerliğe başvuracak kişilerin yeni dönemde ödeyeceği ücretlerde belli oldu.

Ekonomi yazarı gazeteci Uğur Gürses, adalet ve hukuka güvensizliğin giderilmesinin, ekonominin toparlanması açısından önemli olduğunu söyledi. Daha önce enflasyon rakamları ile oyanayan Arjantin’in içine düştüğü derin ekonomik çıkmazı anlatan Gürses, Türkiye’nin açıkladığı rakamların güvensizliğine işaret ederek “Rakamlarla oynanırsa Arjantin örneği ortada” dedi. Doların yükselişi ve TL’nin uluslar arası piyasadaki ‘eriyişinin’ nedenlerini irdeleyen Gürses, hükümetin ekonomi politikalarındaki tutarsızlıkları ve bunun vatandaşın cebine nasıl yansıdığını anlattı. T24’te Murat Sabuncu’ya konuşan Gürses, Merkez Bankasının raporlarında yer alan rakam ve öngörüleri de paylaşarak “Türkiye reel sektör borcu ile şampiyon, Ankara’daki günlük kaygılarla yürütülen bir ekonomi politikası var” dedi.

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