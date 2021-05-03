IIF’nin dolar tahmini 9.5 TL

Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF), Türk Lirası’nın dolar karşısındaki âdil değer tahminini 7,50’den 9,50’ye yükseltti.

IIF Başekonomisti Robin Brooks, Twitter’dan yaptığı bir paylaşım ile kötüleşen piyasa beklentisinden dolayı bu değişikliğe gittiklerini belirtti. Brooks,“2020 yılında Türk Lirası için âdil değerimizi artan cari açıktan dolayı iki defa değiştirdik” dedi. IIF âdil değer tahminini 2018 ve 2019’un tamamı için 5,50’de sabit tuttuktan sonra, 2020’de iki kez, Nisanda 6,30’a ve Haziranda 7,50’ye yükseltmişti.

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