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20 ŞUBAT 2020 PERŞEMBE - YIL: 50

İlâca da zam

20 Şubat 2020, Perşembe 01:43
Sağlık Bakanlığı, ilaç fiyatlarına yüzde 12,9 oranında zam yaptı. Zamlı ilaç fiyatları dün itibariyle başladı.

İlaç fiyatlarının belirlenmesinde kullanılan euro kurunda değişikliğe gidildi. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlâç ve Tıbbî Cihaz Kurumu, kurun 3,4037 TL’den 3,8155 TL’ye yükseltildiğini açıkladı. gazeteduvar’ın habeerine göre, yeniden değerleme yüzde 12,9 oranında zam anlamına geliyor. Zam dünden itibaren yürürlüğe girdi.

AÇIKLAMADA NE DENİLDİ?

Bakanlık’tan yapılan zam açıklaması şöyle:

“14 Şubat 2020 tarihli Fiyat Değerlendirme Komisyonu’nda; Beşerî Tıbbî Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karar’ın 2’nci maddesinin ikinci fıkrası gereği 2020 yılı için beşerî tıbbî ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılan 1 (bir) Avro değeri 3,4037 TL’den 3,8155 TL’ye arttırılmıştır.

Beşerî Tıbbî Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karar’ın 2’nci maddesinin yedinci fıkrasında bahsi geçen 11,75 TL ve 6,15 TL değerleri, Beşerî Tıbbî Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karar’ın 2’nci maddesinin onuncu fıkrası gereği Avro değerinde yapılan değişiklik oranında arttırılarak 13,17 TL ve 6,89 TL olarak güncellenmiştir.

Geçerli olacak yeni depocuya satış fiyatının, mevcut depocuya satış fiyatının eski Avro değerine bölündükten sonra yeni Avro değeri ile çarpılarak hesaplanması kararı alınmıştır.”

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