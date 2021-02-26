"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 ŞUBAT 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

İlk ödeme için son gün 1 Mart

26 Şubat 2021, Cuma 21:15
BORÇLARI YAPILANDIRILAN MÜKELLEFLERDEN TAKSİTLİ ÖDEMEYİ TERCİH EDENLERİN İLK TAKSİTLERİNİ, PEŞİN ÖDEMEYİ TERCİH EDENLERİN İSE TUTARIN TAMAMINI EN GEÇ 1 MART PAZARTESİ GÜNÜNE KADAR ÖDEMELERİ GEREKİYOR.

Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamında borçları yapılandırılan mükelleflerden taksitli ödemeyi tercih edenlerin ilk taksitlerini, peşin ödemeyi tercih edenlerin ise tutarın tamamını en geç 1 Mart Pazartesi gününe kadar ödemeleri gerekiyor.

17 Kasım 2020 tarihinde yürürlüğe giren “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kapsamında borçlarını yapılandırmak isteyenler için başvuru süresi 1 Şubat 2021 tarihinde sona erdi. Başvuru yapan mükellefler, yapılandırılan borçlarını peşin ya da taksitli ödeme yönünde tercihte bulundu. Taksitli ödemede ilk taksitler için de peşin ödeme için de son gün 1 Mart 2021 Pazartesi olarak belirlendi. Taksitli ödemeyi tercih eden mükelleflerin ilk iki taksitlerini süresinde ve tam olarak ödemeleri gerekiyor. Bu mükelleflerin yapılandırma haklarını kaybetmemeleri için ikinci taksitlerini de 31 Mart 2021 Çarşamba günü sonuna kadar ödemeleri önem arz ediyor. Yapılandırılan borcun tamamının 1 Mart 2021 gün sonuna kadar ödenmesi halinde, gecikme zammı ve gecikme faizi yerine hesaplanan Yİ-ÜFE tutarından ayrıca yüzde 90 indirim yapılıyor, katsayı da alınmıyor.

AA

Okunma Sayısı: 241
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    STK’lardan hukuk reformu çağrısı

    Dünyada son 24 saat

    Doğu Türkistan bizim dâvâmız

    ABD istihbarat raporunu açıkladı: 'Kaşıkçı'nın öldürülmesini Selman onayladı'

    Demokrasi yoksa, yatırım da yok

    Beşiktaş, Denizlispor'u 3-0'la geçti

    Hollanda Meclisi de “soykırım” dedi

    Esnafın bütün kredi borçları ertelenmeli

    İlk ödeme için son gün 1 Mart

    Okullarda temizlik uyarısı

    'Rusya'nın Kırım'ı sözde ilhakını asla tanımayacağız'

    İçişleri Bakanlığı'ndan vergi dairelerine ilişkin genelge

    Günlük Koronavirüs Tablosu paylaşıldı

    Avrupa Ligi'nde son 16 eşleşmeleri belli oldu

    'Aynı acıların bir daha yaşanmamasını diliyorum'

    Vanlı aileler: Evlatlarımızı almadan eyleme son vermeyeceğiz

    BÜ'de Kabe fotoğrafına saygısızlık soruşturmasında yeni gelişme

    Ermenistan'daki darbe girişimi ve Kanal İstanbul gündemine ilişkin açıklama

    'Bu iğrenç savaş suçu için adalet talep etmeliyiz'

    Filistin'deki salgın tablosu endişelendiriyor

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Günlük lâhika”
    Cevher İLHAN

    “Lebâleb skandal” soruları
    Faruk ÇAKIR

    İlla hak, illa adalet
    Ahmet BATTAL

    Kıymetli destek ve şevk
    Risale-i Nur'dan

    Risale-i Nur’da kuvvetli iman dersi var
    Hüseyin Şahinoğlu

    Şükürden imana mı, imandan şükre mi?
    Ali FERŞADOĞLU

    “Şahıs” ile, “şahs-ı manevî” farkı
    Rukiye Anar

    Zihinler işgal altında
    Ali HAKKOYMAZ

    Dil sürçmeleri (1)
    Sebahattin YAŞAR

    ‘Hür’ olmak, ‘kul’ olmaktır

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.