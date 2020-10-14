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15 EKİM 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

IMF: Dünya % 4.4, Türkiye % 5 küçülecek

14 Ekim 2020, Çarşamba 17:00
Uluslararası Para Fonu (IMF), küresel ekonominin bu yıl yüzde 4,4 oranında küçülmesinin beklendiğini bildirdi.

Dünya Ekonomik Görünümü raporunun 2020 yılı için son versiyonunu yayınlayan IMF’ye göre, dünya ekonomisi Corona virüsü salgını nedeniyle yüzyıla yakın süredir yaşadığı en kötü resesyondan kurtulmaya çalışırken, uluslararası büyümede bu yıl keskin bir düşüş öngörülüyor. IMF’nin dünya ekonomisi için 2020 yılında öngördüğü yüzde 4,4’lük daralma beklentisi, 1930’lardaki Büyük Buhran’dan bu yana yıllık bazda görülen en kötü düşüşe işaret ediyor. IMF raporunda Türkiye ekonomisi içinse, bu yıl için yüzde 5 küçülme, gelecek yıl ise yüzde 5 büyüme öngörüldü. Türkiye’de enflasyon oranı tahmini hem bu yıl hem de gelecek yıl için yüzde 11,9 olarak belirtilirken, cari açık tahminiyse bu yıl için eksi 3,7, gelecek yıl içinse eksi 0,9 olarak ifade edildi.

AA

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