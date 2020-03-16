İngiltere’den korona raporu: 1 yıl daha sürebilir

İngiltere Sağlık Bakanlığı’nın hazırladığı korona virüs âcil eylem planı basına sızdı. İngiltere’de yayın yapan The Guardian gazetesi rapora ilişkin çarıpıcı detayları paylaştı.

Sağlık Bakanlığı’na göre Aralık 2019’da başlayan korona virüs (Covid-19) salgını ada ülkesinde 2021 yılının bahar aylarına kadar sürebilir. Ntv’deki habere göre rapora göre en kötü senaryoda 60 milyon insanın yaşadığı ülkenin yüzde 80’ine virüs bulaşabilir. Hastalık sebebiyle ülkenin yüzde 15’ine denk gelen 8 milyon insanı hastanede tedavi görmesi gerekebilir. Bakanlığın hazırladığı rapor ülkede tartışmalara sebep oldu. Bazı uzmanlar raporun doğru olduğunu savunurken bazıları ise rakamların abartılı olduğunu düşünüyor.

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