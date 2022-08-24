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24 AĞUSTOS 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

İnşaat maliyetleri %106 yükseldi

24 Ağustos 2022, Çarşamba 21:23
Bekaş İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Karahasanoğlu, inşaat sektörünün konut kredisi beklentileri ve sektördeki şirketlerin borçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ekonomide yüksek enflasyonun hakim olduğu bir dönem yaşandığına dikkat çeken Karahasanoğlu, bu durumun konut fiyatlarını doğrudan etkilediğine işaret etti. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Haziran 2022 dönemine ait inşaat girdi maliyetleri istatistiklerine değinen Bekir Karahasanoğlu, “TÜİK’e göre inşaat maliyet endeksi, haziran ayında mayıs ayına göre yüzde 3,47, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 106,87 arttı. Malzeme endeksi bir öndeki aya göre yüzde 4,16, işçilik endeksi yüzde 0,72 oranlarında artış kaydetti. Ayrıca, bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 130,59, işçilik endeksi yüzde 45,67 arttı.

Konut kredilerinde düzenleme gerekli

Karahasanoğlu, inşaat sektörünün konut kredisi beklentileri ve sektördeki şirketlerin borçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunurken, ekonomide yüksek enflasyonun hakim olduğu bir dönem yaşandığına dikkat çekerek, bu durumun konut fiyatlarını doğrudan etkilediğine işaret etti. TÜİK’in Haziran 2022 dönemine ait inşaat girdi maliyetleri istatistiklerine değinen Bekir Karahasanoğlu, “TÜİK’e göre inşaat maliyet endeksi, haziran ayında mayıs ayına göre yüzde 3,47, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 106,87 arttı. Malzeme endeksi bir öndeki aya göre yüzde 4,16, işçilik endeksi yüzde 0,72 oranlarında artış kaydetti. Ayrıca, bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 130,59, işçilik endeksi yüzde 45,67 arttı. Bu rakamlar konut fiyatlarına doğrudan yansıyor. Geliri aynı oranlarda artmayan tüketiciler için konut almak imkansız hale geliyor. Bu durumda konut kredilerinde yeninden düzenleme yapılması gerekiyor” ifadelerini kullandı. Karahasanoğlu, inşaat sektörünün tüketiciler için konut kredilerinde “faiz indirimi ve uzun vade” şeklinde yeniden yapılandırma beklediğine de işaret etti.

Yalova - Recep Bozdağ

 

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