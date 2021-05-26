İnşaat sektörü çöküşte

İnşaatın ana malzemesini teşkil eden demir fiyatlarının yüzde 121 ve hazır beton fiyatlarının da yüzde 86,67 oranlarında artması inşaat sektörünü sıkıntıya soktu.

Mamak İnşaat Müteahhitleri Derneği (MİMDER) Başkanı Hamza Can, inşaat maliyetlerinin son 2,5 yılın zirvesinde olduğunu belirterek, “İnşaat maliyetlerinin artması, yapı denetim fiyatlarını da aynı oranda yükseltiyor. İnşaat sektörü sahipsiz bir durumda sağa sola savruluyor” dedi.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) resmî rakamlarına göre inşaat maliyetlerinin son 2,5 yılın en yükseğine çıktığını belirten Hamza Can, “İnşaat maliyet endeksi, Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 3,44 yükseldi. Bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 31,97 artış gösterdi. Fakat burada en önemlisi bizim inşaatta kullandığımız ana malzemelerdeki fahiş artıştır. İnşaat demiri fiyatları bir yılda 3 bin 240 liradan 7 bin 170 liraya yükseldi. Artış oranı yüzde 121.30’u buldu. Yine inşaatlarda kullanılan profil fiyatları da yüzde 120-140 arasında yükseldi. Bu kadar kontrolsüz fiyat artışı hangi sektörde var” diye sordu.

YAPI DENETİM ZALİM BİR SİSTEM

İnşaat sektörünün risksiz, sıkıntısız, maliyetsiz kazanç sağlayan kesimin yapı denetimciler olduğunun altını çizen Hamza Can, “Siz yatırım yapacaksınız, istihdam sağlayacaksınız ve müşteri bulma gayreti içerisinde olacaksınız. Konut kredisi faizleri yükseldi, insanlar konut alamıyorlar. Müşteri sayısı iyice düştü. Müteahhit bütün sıkıntıları üstlenerek inşaatı bitirmeye çalışıyor. İnşaat maliyetleri yükseldi diye yapı denetim firmalarının aldığı ücretler de artıyor. Havuz sisteminde çıkan firma ile pazarlık yapmanız, alternatif teklif etmeniz bile mümkün değil. Yapı denetim firmaları ile müteahhitlerin bu şekilde çalışma prensibi bizim boynumuzdaki en ağır yüktür. Bu konuda da yetkililere sesimizi duyuramıyoruz. Müteahhitlerimiz bir bataklık içerisinde ayakta kalmaya, dik durmaya çalışıyor. Fakat sahipsiz sektörün direnmesi mümkün gözükmüyor. Sonuçlarını ise hep birlikte yaşayacağız” diye konuştu.

İstanbul- Musa Aydın