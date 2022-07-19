İnsani geçim ücreti 6900 TL oldu

Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği (İGİAD) tarafından yapılan araştırma sonucunda İstanbul’da ortalama büyüklükte bir ailenin, insanî şartlarda aylık geçimini sağlayabilmesi için İnsani Geçim Ücreti (İGÜ), 2022 yılı için 5303 TL olarak belirlendi.

İGİAD, İnsani Geçim Ücreti (İGÜ) olan 6900 TL’nin iş görenlere verilmesi gerektiğini işverenlere tavsiye etti. Dernek, 2021 yılının son çeyreğinde yükselen enflasyon 2022 yılında da enflasyonun yükseleceğinin habercisi olduğunu belirterek, “2022 yılı İnsani Geçim Ücretini açıklarken belirlenen İGÜ rakamının ilk altı ay için geçerli olacağı ikinci altı ay için İnsani Geçim Ücretinin yeniden belirlenmesi gerektiği ifade edilmiştir. İGİAD İnsani Geçim Ücreti (İGÜ) Tespit Komisyonunun Haziran ayında yaptığı çalışma sonucunda yükselen enflasyon dikkate alınarak İstanbul’da yaşayan iki çocuklu dört kişilik bir ailenin; gıda, giyim, konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar, mobilya, ev aletleri ve ev bakımı, sağlık, ulaştırma, haberleşme, eğlence ve kültür, eğitim hizmetleri ve sair harcamalarını karşılayabilmek, onurlu bir yaşam sürebilmek için 2022 yılı ikinci yarısı için 6900 TL asgari geçim ücreti alması gerekmektedir. İGİAD, İnsani Geçim Ücreti (İGÜ) olan 6900 TL’nin iş görenlere verilmesi gerektiğini işverenlere tavsiye etmektedir” denildi. Ankara - Adnan Solmaz

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