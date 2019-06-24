İran gerginliği depoyu vuracak

İran gerginliği Hürmüz Boğazı’nı aştı ve Türkiye’ye kadar ulaştı.

Motorine 29 kuruş zam Bölgede yaşanan gerginliğin etkisiyle uluslar arası piyasalarda motorin fiyat, son bir haftada fırladı. Bölgede yaşanan gerginliğin etkisiyle uluslar arası piyasalarda motorinin ton fiyatı, son bir haftada 567 dolardan 591 dolara kadar çıktı. Bu artış, motorinde zammı tetikledi. Bu gece, devletin ÖTV gelirlerinden feragat ederek pompa satış fiyatlarını sabit tuttuğu “eşel mobil” sistemi işletilmezse motorinde 17-18 kuruş zam bekleniyor.

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