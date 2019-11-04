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4 KASIM 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

İsraf bitmeden, bu vergiler de çare olmaz

04 Kasım 2019, Pazartesi 00:22
Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, yönetimin gelirinden çok daha fazlasını harcadığı için bu vergiler toplamak mecburiyeti ile karşı karşıya kalındığını söyledi.

Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.  Kanun teklifi, dijital hizmet vergisinin yanı sıra konaklama vergisi, değerli konut vergisi, gelir vergisi tarifesine yeni dilim ve oran eklenmesi gibi düzenlemeleri de içeriyor. Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş yeni vergi düzenlemeleri ve beraberinde getirdiklerini Twitter hesabından yorumladı. Dijital hizmet sunanlardan, beyaz yaka çalışanlarına, lüks evi olanlardan, otelde konaklayanlara hatta şirketine araba alan ya da kiralayanlara kadar herkesin söz konusu vergilerden payını alacağını söyleyen Demirtaş, vergilerin bütçe açığı yüzünden geldiğini, yönetimin gelirinden çok daha fazlasını harcadığı için bu vergiler ile karşı karşıya kalındığını öne sürdü.

Zengine vergi geliyor demek naiflik

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan geçen düzenleme ‘Zenginden daha fazla vergi alma tasarısı hazır’ diye duyurulmuştu. Bunun ardında yatan neden Yılda 1 milyon TL’den fazla kazananlardan alınan gelir vergisinin yüzde 35’ten yüzde 40’a çıkarılması. Ekonomist Demirtaş, söz konusu maddenin beyaz yakalıları vurduğunu söylüyor, gerçekten zengine vergi getirilecek ise stopaj vergisini işaret ediyor: Gelir vergisinin üst dilimi yıllık 500 bin TL Brüt kazançlılar için % 35’den % 40’a çıkıyor. Bu madde Türkiye’deki beyaz yakaları vuruyor. Bunu zengine vergi geldi olarak okumak naiflik. Tam tersi Türkiye’deki üretken tek tük insanı iyice kaçırtacak türden bir vergi. Peki kim bu insanlar? Verimlilik sağlayan üst düzey çalışanlar. Peki maaşları azalınca ne yapacaklar? Tüketimi kısacaklar. Böylece devlet bu insanlardan 3 kuruş fazla vergi alayım derken daha az tüketimden ötürü daha az KDV toplayacak, esnaf ise zorlanacak. Gerçekten zengine vergi koymak mı istiyorsunuz? O zaman şirketinden yılda 10 Milyon TL üzeri kar payı çekene stopaj vergisini artırırsınız olur biter.

 

Yoksulun yükünü arttırıyor

Independent Türkçe’nin haberine göre, “Ekstra vergilerin yoksul insanların üzerindeki yükü indirmesi planlanıyorsa asgarî ücretten kesilen verginin kesilmemesi lâzım. Ama o yönde bir değişiklik yok. Çünkü bu vergiler yoksulun yükünü hafifletmek için değil, bütçe açığına para bulmak için geliyor” tespiti yapan Demirtaş, söz konusu vergilerin, Türkiye’nin bir aylık bütçe açığını kapatamayacağını, zararlarının katkılarının çok daha ötesinde olabileceğini savundu. Yeni vergilerin ekonomik sıkıntılara çözüm olamayacağını söyleyen Demirtaş, TBMM’den geçen pakette onayladığı tek verginin dijital hizmet veren şirketlere gelen yüzde 7,5 oranındaki verginin olduğunu söyledi. Dünya devi şirketlerin hizmet verdikleri ülkelere vergi vermesi gerektiğini belirten Demirtaş, bu verginin başka ülkelerde de olduğunu ancak miktarın bu seviyede olmadığını belirtti.

İsrafın önünü alsak vergi almamıza gerek kalmaz

Dönemin Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, 2015 yılında yaptığı konuşmada israf konusunda önemli açıklamalarda bulunmuştu. Arınç, “İsrafın önünü alsak sizden vergi almamıza gerek kalmaz. 13 yıllık iktidarımızın her tarafı altın yazılarla, başarıyla doludur. Ama israf konusunda karnemiz kırıktır. Haberiniz olsun. ’Allah israf edenleri sevmez diyor. Belediye başkanı da, milletvekili de, anne baba olarak ebeveyn olarak siz de israf etmeyeceksiniz” demişti.

Tüketiciye zam olarak döner

Vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl, Dijital Hizmet Vergisi’nin yeni teknolojiler ve iş yeri tanımının değişmesiyle birlikte doğru bir düzenleme olduğunu belirterek, ancak oranın çok yüksek olmasının olumsuz olduğunu söylüyor. Bingöl, “Bu oran, dijital hizmet sağlayıcıları tarafından mümkün olduğu kadar nihai tüketiciye yansıtılmak istenecektir. Bunun doğal bir sonucu olarak da bu hizmetlerden yararlananlar artık bu hizmetleri yüzde 7,5’e kadar çeşitli oranlarda zamlı olarak alma durumunda kalacaklar. Yani yük yine nihai tüketicinin sırtına binecek” yorumunu yapıyor. DW Türkçe’ye konuşan Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu da son kanun teklifinin vergi adaletsizliğini daha da arttıracağı görüşünde. Çerkezoğlu, asgarî ücretliden vergi alınmasının kabul edilemez olduğunu belirtiyor. Türkiye’de dolaylı vergilerin toplam vergiler içindeki oranının yüzde 65 olduğunu vurgulayan Çerkezoğlu, “Toplam vergilerin dörtte üçünü dar gelirliler ödüyor. Kurumlar vergisi toplam vergi içinde düşük bir oran oluşturuyor. Son kanun teklifiyle onu da aşağı çekiyorlar. Bu, adaletsizliği daha da arttırır” diyor.

Haber Merkezi

Etiketler: israf, vergi, çare
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