"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 HAZİRAN 2020 SALI - YIL: 51

İsrafla mücadele tarlada başlamalı

02 Haziran 2020, Salı
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, üretim aşamasındaki israfın da en az tüketim aşamasındaki israf kadar önemli olduğunu bildirerek, “İsrafla mücadele tarlada başlamalıdır” diye konuştu.

Bayraktar, yaptığı açıklamada, üretimden sofraya her aşamada gıda israfının büyük boyutlara ulaştığını, ülkemizde üretim, kullanım, piyasa ve tüketim esnasında israf edilen gıdanın boyutunun 35,4 milyar doları bulduğunu bildirdi. Dünyada 820 milyon insan açlık çekerken, her yıl 10 milyonun üzerinde insan açlıktan ölürken, yılda üretilen 4 milyar tonluk gıdanın 1,3 milyar tonunun tüketilemeden israf edildiğini ifade eden Bayraktar, bu gıdanın yarısına yakın bir kısmıyla bile dünyadaki açlığın tamamen ortadan kaldırılabileceğini belirtti. Bayraktar, açlık sorununu çözmenin yolunun israfı önlemekten geçtiğini vurguladı.

TÜRKİYE’DEKİ GIDA İSRAFI, 96 ÜLKENİN MİLLÎ GELİRİNDEN FAZLA

Dünya Bankası tahminlerine göre, 2018 yılında 193 ülkeden 96’sının gayri safi yurtiçi hasılasının (GSYH), 35,4 milyar doların altında olduğunu bildiren Bayraktar, “Bizdeki gıda israfının 35,4 milyar doları bulması israfın boyutlarının korkunç olduğunu gösteriyor. Bu ülkelerin birçoğu açlıktan çok sıkıntı çekiyor. Üstelik gıda şu günlerde ön plana çıktığı için bu israfın önlenmesinin önemi bir kez daha ortaya çıkıyor” dedi.

Ankara - Recep Gören

Okunma Sayısı: 166
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Siirt - Pervari'de askeri araç devrildi: 2 asker şehit oldu, 6 asker yaralandı

    Ayrıştırıcı değil birleştirici olalım

    Ailesi özel otopsi raporunu paylaştı

    İsrafla mücadele tarlada başlamalı

    Bu modelle ekonomi düze çıkamaz

    Tehdit hâlâ büyük

    Rüştü Tafral Ağabeyi rahmetle anıyoruz

    İsrail’le anlaşmayı fesh edin, siz de hayırla yad edilin

    % 57,3 parlamenter sistemden yana

    Spor dünyası, ırkçılığa karşı tek vücut oluyor

    Minibüs ve otobüslerde ayakta yolcu alınmayacak

    Washington'da sokağa çıkmak yasaklandı

    Koca: İyileşen toplam hasta sayımız 130 bine yaklaştı

    Şehit polis Erman Özcan dualarla ebedi yolculuğuna uğurlandı

    Dünya genelinde kaç kişiye bulaştı, kaç kişi iyileşti, kaç kişi öldü?

    AB 3.güç olabilir

    İsrail Kudüs’te yıkıma devam edecek

    '200 yıl da geçse burayı terk etmeyeceğim'

    Kreşler, 2,5 ay sonra kapılarını yeniden açtı

    Şehit Uzman Onbaşı Gündeş'in kanı yerde kalmadı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Provokatörlere
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Sosyologlar zulme ne der?
    Genel

    Hz. Cebrail’in (as) indirdiği duâ: Sekîne
    Mehtap Yıldırım Yükselten

    Şu zamandaki duâlar neden karşılık bulmuyor?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Vesvese virüsü
    Cevher İLHAN

    “Sivil toplum”a kumpas
    Risale-i Nur'dan

    Şükrün fihristesi namazdır
    Osman ZENGİN

    Musîbetler ve vesvese
    Süleyman KÖSMENE

    Bir özür problemimiz varsa...

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.