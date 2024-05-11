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11 MAYIS 2024 CUMARTESİ - YIL: 55

İşsizlik yüzde 24’e yükseldi

11 Mayıs 2024, Cumartesi
Türkiye İstatistik Kurumu, Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarını yayımladı. TÜİK’in açıkladığı verilere göre, zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan ve ‘geniş tanımlı’ oranını gözler önüne seren atıl işgücü oranı, mart ayında yüzde 24,1 oldu. İşsizlik oranı ise yüzde 8,6 olarak kaydedildi.

İstihdam edilenlerin sayısı 2024 yılı mart ayında bir önceki aya göre 139 bin kişi artarak 32 milyon 588 bin kişi, istihdam oranı ise 0,2 puan artarak yüzde 49,5 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 66,9 iken kadınlarda yüzde 32,5 olarak gerçekleşti. İşgücü 2024 yılı mart ayında bir önceki aya göre 121 bin kişi artarak 35 milyon 645 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,2 puan artarak yüzde 54,2 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,8 iken kadınlarda yüzde 36,9 oldu.

Ankara - Anka

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