İstanbul’da 1 ay yaşamanın maliyeti 53 bin lirayı geçti!

İPA araştırmasına göre İstanbul’da yaşama maliyeti üç asgari ücreti geçti.

İPA araştırmasına göre, İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti önceki aya göre yüzde 7,93 artarak 53 bin 58 lira oldu. Fiyatı en fazla artan ürün ise makarna oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı İstanbul Planlama Ajansı’nın (İPA), ‘İstanbul’da Yaşam Maliyeti Araştırması’ sonuçlarını yayınladı.

Araştırmaya göre, İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti aylık 53 bin 58 lira oldu. Buna göre İstanbul’da yaşamanın maliyeti bir önceki aya göre yüzde 7,93, bir önceki yılın ocak ayına göre ise yüzde 80,29 oranında arttı. Ocak’ta İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti aylık 53 bin 58 lira olarak ölçüldü. Yaşam maliyeti aralığa göre 3 bin 899 lira arttı. Temel tüketim maddelerinin bir önceki yılın ocak ayına göre fiyat artışlarına bakıldığında en çarpıcı fiyat artışlarından birinin yüzde 52,83 artış oranıyla makarna fiyatlarında yaşandığı görüldü.

Haber Merkezi