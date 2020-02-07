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İstanbul'da toplu taşımaya zam

07 Şubat 2020, Cuma 18:28
Özel halk otobüsü, İETT, metro ve metrobüs tarifelerinde en kısa mesafe ücreti 2,60 liradan 3,50 liraya yükseldi.

İstanbul'da Ulaşım Koordinasyon Merkezinin (UKOME) kararıyla toplu ulaşım ücretlerine yüzde 35 zam yapıldı.

İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinin (İSTESOB) talebi üzerine AKOM'da yapılan UKOME toplantısında, elektronik bilet ücret tarifelerine yüzde 35 zam yapılması kararı alındı.

İSTESOB Başkanvekili Engin Türkmen, yaptığı açıklamada, 2017'den bu yana zam alamadıklarını belirterek, 3 bin otobüs esnafının enflasyon ve giderler sebebiyle zor durumda olduğunu ifade etti.

AKOM'da dün yapılan UKOME toplantısında taleplerini aktardıklarını dile getiren Türkmen, "Biz toplantıda hazırladığımız üç yıllık maliyeti çıkardık. Bu da yüzde 105'e tekabül ediyor. Otobüslerin fiyatı bile bu sürede 400 bin liradan 1 milyon liraya çıktı. Belediye de bizim önümüze yüzde 35'lik bir zam oranı koydu. Karar oy çokluğu ile kabul edildi. Yüzde 35 rakamı bazılarına çok gelebilir ancak biz üç yıl zam almadık. Yıllık yüzde 10 gelse yine aynı olacaktı. Bizim de çocuklarımız kullanıyor. Biz siyasi kavga tarafı değiliz." diye konuştu.

10 Şubat'ta uygulanmaya başlanacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), toplu ulaşım fiyatlarına maliyetlerdeki artış nedeniyle yapılan zammın, 10 Şubat Pazartesi günü uygulanmaya başlanacağını bildirdi. 

İBB'den yapılan açıklamada, belediyenin başkanlık ettiği Ulaşım Koordinasyon Merkezinin (UKOME) dünkü toplantısında, İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinin (İSTESOB) teklifiyle İstanbul'daki toplu taşıma ücretlerinde artışa gidilmesi yönünde karar alındığı belirtildi.

Yeni toplu ulaşım tarifesinin, 10 Şubat Pazartesi günü uygulamaya konulacağı bildirilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi: 

"2,60 lira olan tam elektronik bilet 3,50 lira, 1,25 lira olan öğrenci bileti 1,75 lira, 205 lira olan tam mavi kart 275 lira, 40 lira olan öğrenci mavi kartı 50 liradan satılacak.

Otobüs ve İBB'ye bağlı raylı sistemlerde tam bilet aktarma ücretlerinde, birinci aktarma 2,50 lira, ikinci aktarma 1,90 lira, üç, dört ve beşinci aktarmalar 1,20 lira olarak belirlendi. 

Öğrenci aktarma ücretlerinde ise birinci aktarma 0,75 kuruş, ikinci aktarma 0,70 kuruş, üç, dört ve beşinci aktarmalar 0,60 kuruş olacak.

Şehir Hatları vapurları ve bilet entegrasyonuna dahil deniz motorlarında da 2,60 lira olan hatlar 3,50 lira, 2,70 lira olan hatlar 3,65 lira, 3 lira olan hatlar 4 lira olarak tespit edildi. 

Deniz yollarında birinci aktarma 2,80 lira, ikinci aktarma 2,30 lira, üç, dört ve beşinci aktarma 2 lira olacak."

İstanbul'da 25 Mayıs 2017'den bu yana yaklaşık 3 yıllık sürede toplu taşıma bilet ücretlerinde herhangi bir artış yapılmadığı belirtilen açıklamada, bu süre zarfında yakıt, enflasyon, asgari ücret ve işletme maliyetlerinde yaşanan artışlar nedeniyle toplu taşıma maliyetlerinin yaklaşık yüzde 43 oranında yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla maliyetlerdeki yükselişin vatandaşlara tam olarak yansıtılmaması kararı alındığı aktarılarak, "Böylece, vatandaş korunurken, toplu taşımacılık hizmeti veren esnafın da enflasyon karşısında ezilmesi belirli ölçüde engellendi. Toplu taşıma hizmetlerinin aksatılmadan yürütülebilmesi için zorunlu olan bu artışın İstanbullular tarafından anlayışla karşılanacağını umuyoruz." denildi.

AA

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