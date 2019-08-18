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18 AĞUSTOS 2019 PAZAR - YIL: 50

İstanbul havalimanlarında 7 ayda 60 milyona yakın yolcu seyahat etti

18 Ağustos 2019, Pazar 11:22
İstanbul'daki tüm havalimanlarından ocak, şubat, mart, nisan, mayıs, haziran ve temmuz aylarında icra edilen 401 bin 422 iç ve dış hat seferi ile 58 milyon 297 bin 35 yolcu taşındı.

6 Nisan'daki büyük taşınmanın ardından ticari seferlere kapatılan Yeşilköy Havalimanı'nı bu yılın ocak-temmuz döneminde 16 milyon 72 bin 534 yolcu kullandı. 

İç hatta 4 milyon 227 bin 132, dış hatta 11 milyon 845 bin 402 yolcu bu havalimanındaki seferlerle seyahat etti.

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda bu yılın ilk 7 ayında iç hatta 12 milyon 377 bin 290, dış hatta 7 milyon 704 bin 161 yolcu ağırlandı. Ocak-temmuz döneminde geliş-gidiş seferleriyle toplam 20 milyon 81 bin 451 yolcu bu havalimanında misafir edildi.

İstanbul Havalimanı'nda yılın 7 ayında 22 milyon 143 bin 50 yolcu ağırlandı. Bu dönemde iç hatta 5 milyon 679 bin 299, dış hatta 16 milyon 463 bin 751 yolcu İstanbul Havalimanı'nı kullanarak, uçtu.

İstanbul'daki havalimanlarından ocak-temmuz döneminde uçan yolcu sayısı 58 milyon 297 bin 35 olarak hesaplandı.

Geçen yılın aynı döneminde Megakent'teki havalimanlarından hizmet alan yolcu sayısı 58 milyon 783 bin 645 olarak belirtilmişti.

AA

Etiketler: İstanbul, havalimanı, yolcu
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